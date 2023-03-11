士官長人夫吃女同袍「弄到虛脫」！從軍22年汰除　告國防部下場曝

▲從軍22年的楊姓士官長與女同袍婚外情，遭到記過並汰除，提告國防部海軍司令部與左營指揮部要求撤銷處分。（圖／海軍左營基地／資料照）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名投身軍旅22年的海軍楊姓士官長，被妻子抓包偷吃女同袍，還傳火辣訊息挑逗「你要弄到我虛脫」、「妳有更SEX的內褲嗎？越少越好」、「你害我昨天很濕」，妻子提告小三後獲賠10萬，楊男也遭軍法記2大過，人事審評會核定不適服現役勒令退伍，他訴願遭駁回後提起行政訴訟，怒告國防部海軍司令部與左營指揮部要求撤銷所有處分。高等行政法院審理後，判楊敗訴。

根據判決，已婚的楊男擔任海軍一等士官長，被發現於2020年6月起的1年內，與軍中女同袍曖昧親密，2021年7月底楊男還帶女同袍到阿姨家過夜，左營指揮部經行政調查屬實，分別核予大過2次及大過1次懲罰，且因為楊男在1年內累計達3次大過，遭到撤職並停用1年。

楊男提訴願後，仍遭評議會維持2大過處分，並重新檢視陸海空軍軍官士官服役條例，楊男1次記大過2次、應檢討不適服現役，開決議會並上呈海軍司令部後，獲不適服現役退伍處分，楊男不服提出行政訴訟。

楊男主張，有無與女同袍發生性行為一事，不能單憑妻子的模糊說詞，並沒有具體證據；評議會主官在會前還先入為主宣示「本案懲度為重度」，並沒有判斷程度輕、中、重的標準，有失中立公正；楊強調他盡本分執行職務，未有消極工作態度，亦未有損及部隊單位情事，22年間獲記功、獎章無數，處分未考慮他平日生活考核、工作態度與表現，有違比例原則。

法官檢視，楊男妻子對女同袍求償，橋頭地院認有侵權情節判賠10萬，女同袍也坦承與楊發生性關係，2人LINE對話充滿性意味「我比較適合當殘廢澡裡面的殘廢，適合被服務」、「難怪妳那麼飢渴」、「講得我很浪一樣」、「跟我時，A片多看一點」、「你要弄到我虛脫喔」、「透一點。……妳有更SEX的內褲嗎？越少越好」，且女同袍面對楊妻質問「妳跟他做幾次」，點頭承認並說「不知道、我對於這種事情不會去數」。

法院審後，舉了數個軍官因婚外情遭記2大過而汰除的前例，對於國軍就這類風紀案件重懲汰除的作法予以尊重，而楊男身為一等士官長，已受多次風紀宣導，理應作為軍中表率，卻與同袍發生不該有的關係，矢口否認毫無悔意，嚴重影響軍譽與紀律，處分無濫用或不合法，判決楊男敗訴，全案可上訴。