高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

▲行政院長陳建仁 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委高金素梅14日於立法院會總質詢時質疑美國學人計畫是要操作台灣政府、要官員挺直腰桿，此語引發行政院長陳建仁罕見動怒回嗆，「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論。」對此，民進黨立委許智傑14日表示，這種跟中共唱雙簧鼓吹疑美論相當不洽當，泛藍的立委要睜亮雙眼，不要幫跟中國扮演乩童跟桌頭。

高金素梅繼續提出憂慮指，美日曾有「曼斯菲爾德學人計畫」，讓美國聯邦官員登堂入室、全面掌控日本，美國也曾推動「烏克蘭學人計畫」，派官員、軍官到烏克蘭去，8年之後俄烏戰爭爆發，導致烏克蘭陷入戰爭泥淖當中。

高金素梅說，這段時間看起來，包括進口萊豬、搬走台積電、延長兵役、推銷軍火，甚至鼓吹戰爭，台灣老百姓被美國惹得雞犬不寧，推動「台灣學人計畫」是嫌控制台灣政府還不夠，還要派人來監督嗎？政府除了對美國言聽計從之外，難道沒有一點骨氣嗎？她話鋒一轉又說，為了創造兩岸和平，應該不間斷的（向中國大陸）釋出善意才行。

對此，陳建仁罕見動怒，他回應，台灣現在最大的威脅是中國，文攻武嚇永遠沒有停止，多次來進犯台灣，難道高金素梅要束手無策、做投降者嗎？「誰把飛彈對向台灣？戰爭的發起者是誰？」、「妳（高金素梅）講了半天，也不過就是疑美論的想法而已！」

對此，許智傑批評，這種跟中共唱雙簧鼓吹疑美論相當不洽當，台灣跟美國都是民主國家，在尊重互惠的原則下交朋友，跟中共一帶一路假援助真借貸割地的做法不同。

許智傑呼籲，泛藍的立委要睜亮雙眼，不要幫跟中國扮演乩童跟桌頭，才不會落入中共恐嚇排的圈套。

