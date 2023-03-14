主計長：物價已經在往下趨勢　預計整年不會超過2.12％

▲行政院長陳建仁、主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁14日率部會首長至立院報告並備質詢。立委質詢時關心通膨、物價、經濟成長議題。對此，主計長朱澤民表示，物價前些時候有上漲壓力，目前已經在往下趨勢，預計整年不會超過2.12％，跟其他國家比較起來相對平穩。

國民黨立委林德福質詢時關心通膨、物價議題。對此，陳建仁回應，台灣通膨問題跟其他國家比較起來、相對較好。主計處估計我國2023年經濟成長2.12％、CPI增率是2.16％，相對來說並沒有委員擔心的這些問題。

林德福表示，政府對物價上漲問題束手無策，到底有沒有能力解決物價、痛苦指數飆高的民怨？朱澤民回應，物價前些時候有上漲壓力，目前已經在往下趨勢，預計整年不會超過2.12％，跟其他國家比較起來相對平穩。

林德福指出，政府對物價掌控不足，讓經濟問題持續惡化，進入安寧照護階段。對此，陳建仁回應，從新冠疫情開始，物價偏高是全球性問題，台灣是在茁壯的經濟期，而非安寧期。而痛苦指數部分，今年一月我國痛苦指數是6.55％，比起美國10.3%、歐元區15.3％、新加坡8.5%、韓國8.8％，我國痛苦指數算是低的。