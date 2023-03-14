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十年最大利空？矽銀恐慌衝擊台股　黃天牧：不必過度驚慌

▲▼行政院院長陳建仁施政報告繼續質詢 王美花 黃天牧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長王美花、行政院院長陳建仁、金管會主委黃天牧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國矽谷銀行倒閉事件延燒，投資人憂心衝擊國內經濟，還有分析師示警可能造成台股十年來最大利空。對此，金管會主委黃天牧14日表示，矽谷銀行倒閉當然影響美國股市，也連動影響歐洲、亞洲股市，目前來說應該是心理影響，股市這兩天有跌，但韌性相對還是有的，不必過度驚慌。

行政院長陳建仁14日率部會首長至立院報告並備質詢。國民黨立委林德福質詢時指出，美國矽谷銀行日前宣布破產倒閉，是2008年金融海嘯以來最大倒閉事件，國內投資人非常關注，請問院長認為這是美國國內金融個案事件，還是系統性的全球金融風暴？對此，陳建仁回應，看國外報導跟美國政府說法，這應該是屬於個案。

林德福也憂心，有分析師示警，美國矽谷銀行倒閉可能造成台股十年來最大利空，讓國內投資人憂心忡忡。

對此，黃天牧表示，因為國際股市的連結，矽谷銀行倒閉當然影響美國股市，也連動影響歐洲、亞洲股市，目前來說應該是心理影響，股市這兩天有跌，但韌性相對還是有的，處理過程中大家密切注意，但不必過度驚慌，因為結構、性質都不一樣。

林德福指出，矽谷銀行事件也牽動聯準會升息，若是不會對金融市場造成系統性風險，聯準會依然可能升息兩碼，反之，可能維持1月小幅升息，是否對台股走勢造成影響？

陳建仁表示，這主要是一些專業者的臆測，對台股走勢的影響還是要看整件事情如何發展，自己並非這方面專家，但個人想法認為小幅升息對我國比較有利。

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