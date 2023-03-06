　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓放寬每周最長工時！從52小時「延長至69小時」　可選放長假補償

▲▼南韓雇傭勞動部長李正植6日發表每周法定最長工時調整方案。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓雇傭勞動部長李正植6日發表每周法定最長工時調整方案。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

為了避免勞工過勞，南韓文在寅政府從2018年7月起正式推動修法，將每周工作時數限制在52個小時以內。不過尹錫悅政府上任後，亟欲推動將工時延長至每周最多69個小時，今（6）日南韓雇傭勞動部正式發布工時制度改編方案，彈性延長勞工最大工時至每周69個小時，可依繁忙程度做調整，並選擇休假作為加班的補償。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓雇傭勞動部等相關政府部門6日正式公布每周工時修訂案，將過去文在寅政府修訂的每周工時52個小時，彈性延長至允許業務繁忙時每周最高可工作69個小時，同時將延長的工時管理單位，從原本的每周擴大實施至每月、每季、半期（半年）、年，而為求保障勞工健康，下班後至隔日上班前需要間隔11個小時。

報導指出，南韓過去70年以來以每周為單位，制定法定最高工時，每名勞工只要每週工作時數超過1小時、達到53小時，業者就會面臨違法風險，因此業者為了避免被政府懲處，勞工就算工作時數超過52個小時，也往往只能被登記為52個小時，成為被法規逆向犧牲的「免洗勞工」。

因此，南韓政府決定維持在「每周工作52個小時」（基本40個小時+最大延長時數12個小時）的框架，業者可以視業務繁忙程度，彈性調整勞工以每周、每個月、每季、每半期（半年）為單位的最大延長工作時數，每個月工時最多可延長52個小時（12個小時×4.345周）、每季為156個小時、每半期312個小時、每年624個小時。

另外，原本法規規定延長加班、夜間工作（晚間10時至隔日清晨6時）、休假日工作，勞工可選擇以「補償休假」取代薪資給付，不過尹錫悅政府引進「工作時數儲蓄帳戶制」，勞工可以直接選擇薪資、時間作為積分，並選擇以休假取代薪資作為延長勞動的補償，在以往的年假（特休）後延長其累積的休假天數，達成長達數天以上的長期休假。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，針對南韓尹錫悅政府將每周最多工時延長至69個小時，南韓工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總）透過社論痛批，此次修法根本無視勞工的健康和休息的權利，只顧一味追求業者的利益。

ET快訊
快訊／蔡天鳳分屍案！頭顱雙腿DNA比對結果出爐
已領勞保年金　做這件事再領一筆！
蔡天鳳案「煮屍」成關鍵！高大成提1隱憂：台灣半年內可能也發生
股王「每股配45元」創新高！　殖利率僅1.68%
大谷翔平跪著單手開轟！　驚天3分砲
一天暴跌15度！　10縣市急凍
不要年薪200萬　台積電工程師「月加班150小時」離職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捷克議長：總統「對中國奴性政策」徹底失敗　與台灣合作符合利益

大車「內輪差」有多恐怖？　日物流卡車轉彎28秒空拍片被推爆

南韓放寬每周最長工時！從52小時「延長至69小時」　可選放長假補償

被逼重考9年、寫下血書！女崩潰「弒母分屍」洩憤　揭露非人生活

迷戀韓團成員　她砸56萬買「約會福利」真相超幻滅！存款全燒光

打開理科教室「掛滿超多火腿」　原來是日本廢棄學校找到新用途

俄國防部長赴馬力波　視察頓巴斯基礎設施

車禍醒來罹患臉盲症　男認不出妻小！老婆每天追問「我是誰」

閨蜜到酒吧參加派對「5人集體失蹤」　警40小時後找到3女屍體

全城毀滅！烏東萬人城鎮只剩殘骸瓦礫　震撼空拍畫面曝光

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

捷克議長：總統「對中國奴性政策」徹底失敗　與台灣合作符合利益

大車「內輪差」有多恐怖？　日物流卡車轉彎28秒空拍片被推爆

南韓放寬每周最長工時！從52小時「延長至69小時」　可選放長假補償

被逼重考9年、寫下血書！女崩潰「弒母分屍」洩憤　揭露非人生活

迷戀韓團成員　她砸56萬買「約會福利」真相超幻滅！存款全燒光

打開理科教室「掛滿超多火腿」　原來是日本廢棄學校找到新用途

俄國防部長赴馬力波　視察頓巴斯基礎設施

車禍醒來罹患臉盲症　男認不出妻小！老婆每天追問「我是誰」

閨蜜到酒吧參加派對「5人集體失蹤」　警40小時後找到3女屍體

全城毀滅！烏東萬人城鎮只剩殘骸瓦礫　震撼空拍畫面曝光

巴拿馬首戰對中華先發投手人選曝光　總教練證實了！

震撼！「最強女高中生」張聿嵐最後2戰傷缺　陽明和北一女爭決賽門票

快訊／確定是蔡天鳳！鍋內人頭、冰櫃雙腿DNA比對結果出爐

扯！大谷翔平連2打席開轟灌6打點：還在調整時差

捷克議長：總統「對中國奴性政策」徹底失敗　與台灣合作符合利益

洗衣機「每2年要找人拆洗？」踩雷下場曝　神人揭1關鍵：有差

已經領了勞保年金　勞保局：9月前做這件事再領一筆

廚房擠進4隻胖毛孩「緊盯紅蘿蔔」　主人傻眼：養了巨兔寶寶？

股債市反覆打底！專家推「母子基金」　藏3大布局優勢

周興哲宣布「大馬演唱會加場」　還祭一招超寵粉

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

國際熱門新聞

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

烏東前線城鎮毀滅　慘烈現況曝光

浴室驚「透明條蟲」他急送驗　真相曝光好糗

影片曝！　俄外長稱「烏克蘭發起戰爭」台下爆笑

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

辦葬禮才知兒還活著　父：家中屍體是誰

浮潛被丟包　夫妻蜜月險雙雙溺斃

閨蜜參加派對集體失蹤　警找到3女屍體

台灣漁船石垣島海域翻覆！7船員下落不明

即／台灣籍漁船翻覆　尋獲1具遺體！

嫁給大16歲繼父！她曬激吻照喊：正確決定

民宅「400具犬屍遍野」看不見地板

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

右手捲入揉麵機！員工手掌慘被絞碎成肉泥

更多熱門

相關新聞

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

日本先前發生一起人倫悲劇，一名34歲的女子因為被迫重考9年醫學系，日常又處於極大的家庭壓力下，最後崩潰殺害母親，甚至還分屍洩憤。這在當時也引發日本社會開始探討「教育虐待」的問題。而現有媒體追蹤報導，揭露該名女子長時間處在忍受母親過度管控的生活中，讓人看得十分唏噓。

主婦迷戀韓團成員　56萬存款全被騙光

主婦迷戀韓團成員　56萬存款全被騙光

理科教室掛滿火腿　原來是找到新用途

理科教室掛滿火腿　原來是找到新用途

日韓貿易戰可望融冰！日韓擬「各退一步」

日韓貿易戰可望融冰！日韓擬「各退一步」

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任

南韓徵用工賠償案出爐　日企無須負賠償責任

關鍵字：

日韓要聞南韓法定工時勞工勞動部雇傭勞動部

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面