清明掃墓逢森林火災好發期　林務局細胞簡訊示警

▲正值森林火災好發時期，林務局將提供細胞簡訊示警。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

清明節將至，近來台灣中、南部地區天候持續乾旱，已進入森林火災好發時期，農委會林務局將運用災防告警細胞簡訊機制，提醒進入高風險區域的民眾配合嚴防火警，並宣布「林火風險評估系統」啟用，可推估未來7日的林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。

林務局表示，為強化風險潛勢評估及喚起民眾防災意識，林務局委託國立中興大學團隊建立新版林火風險評估系統，運用資料同化技術整合衛星氣象及地面觀測資料，推估未來7日之林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。

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林務局說，根據系統推估，近期中南部連日乾燥，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣淺山地區林火風險大增，多日呈現最危險等級，林務局也將針對前揭縣市高風險區域發布災防告警細胞簡訊，提醒民眾謹慎用火，避免森林火災發生。

林務局指出，107至111年間台灣每年平均發生52.6起森林火災，而統計歷年森林火災事件發生原因，有97%是人為因素所引起。依據森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

林務局提醒，掃墓時謹記「四不」、「二記得」，即掃墓時「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒冥紙、「不」燃放爆竹，「記得」熄滅灰燼、「記得」帶走垃圾，就可以防範森林火災，

此外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至新台幣100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給5千元以下獎金或獎狀。國人若發現森林火災，請儘速撥打免費電話0800-000930、0800-057930或119消防中心。