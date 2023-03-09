　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明掃墓逢森林火災好發期　林務局細胞簡訊示警

▲正值森林火災好發時期，林務局將提供細胞簡訊示警。（圖／林務局提供）

▲正值森林火災好發時期，林務局將提供細胞簡訊示警。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

清明節將至，近來台灣中、南部地區天候持續乾旱，已進入森林火災好發時期，農委會林務局將運用災防告警細胞簡訊機制，提醒進入高風險區域的民眾配合嚴防火警，並宣布「林火風險評估系統」啟用，可推估未來7日的林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。

林務局表示，為強化風險潛勢評估及喚起民眾防災意識，林務局委託國立中興大學團隊建立新版林火風險評估系統，運用資料同化技術整合衛星氣象及地面觀測資料，推估未來7日之林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林務局說，根據系統推估，近期中南部連日乾燥，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣淺山地區林火風險大增，多日呈現最危險等級，林務局也將針對前揭縣市高風險區域發布災防告警細胞簡訊，提醒民眾謹慎用火，避免森林火災發生。

林務局指出，107至111年間台灣每年平均發生52.6起森林火災，而統計歷年森林火災事件發生原因，有97%是人為因素所引起。依據森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

林務局提醒，掃墓時謹記「四不」、「二記得」，即掃墓時「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒冥紙、「不」燃放爆竹，「記得」熄滅灰燼、「記得」帶走垃圾，就可以防範森林火災，

此外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至新台幣100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給5千元以下獎金或獎狀。國人若發現森林火災，請儘速撥打免費電話0800-000930、0800-057930或119消防中心。

ET快訊
換中職新人王被打爆！　投手教練解釋調度
士兵人間蒸發！　父急飛金門轉搭海龍快艇登島尋兒
館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」！　照片傻眼
相驗結果曝！男屍詭掛海上風電基座　高大成：活活被曬死
安排心理師協助鄧愷威　餅總：全力幫他調整
林襄又瘦了！　啦啦裙鬆一圈「真實體重曝」
快訊／10個兩岸定期航點恢復！　包含廣州、深圳、杭州

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明掃墓逢森林火災好發期　林務局細胞簡訊示警

兩岸恢復10個航點　交通部點名「深圳、廣州」清明前有望復航

輕症強制隔離3／20起走入歷史！王必勝4理由防疫鬆綁「必要性減弱」

啦啦隊女神「峮峮跟林襄」更愛誰？兩派戰翻：真的受不了

21世紀最重要鋼琴家大衛弗萊將來台演奏郭德堡變奏曲

提前算出中華隊大敗　台體大績優教師分析：投手戰力遠不如巴拿馬

鴨蛋明起漲3元「創歷史新高」　端午節粽子恐掀漲價潮

基隆響應「為女著紅日」　副市長邱佩琳籲關心女性心血管健康

用父親奠儀完成生前心願！邀紙風車家鄉演出　思念轉換成孫女笑聲

通勤月票7月上路！補助要點草案出爐　「最快3月底可提計畫申請」

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

陳零九被爆曖昧篠崎泫才分手　3女星同時發文批「狐狸精」！

清明掃墓逢森林火災好發期　林務局細胞簡訊示警

兩岸恢復10個航點　交通部點名「深圳、廣州」清明前有望復航

輕症強制隔離3／20起走入歷史！王必勝4理由防疫鬆綁「必要性減弱」

啦啦隊女神「峮峮跟林襄」更愛誰？兩派戰翻：真的受不了

21世紀最重要鋼琴家大衛弗萊將來台演奏郭德堡變奏曲

提前算出中華隊大敗　台體大績優教師分析：投手戰力遠不如巴拿馬

鴨蛋明起漲3元「創歷史新高」　端午節粽子恐掀漲價潮

基隆響應「為女著紅日」　副市長邱佩琳籲關心女性心血管健康

用父親奠儀完成生前心願！邀紙風車家鄉演出　思念轉換成孫女笑聲

通勤月票7月上路！補助要點草案出爐　「最快3月底可提計畫申請」

孕婦長菜花拒就醫！約砲男話術「嘿咻換藥」信了　告性侵26次慘敗

南韓學者爆「醫師、檢察官暗中協助鄭明析」　台灣攝理教發聲了

他不考公職「做水電工」！家人氣瘋...網反讚爽歪：轉國營高分過

強化資安！金管會：重大事件未揭露　最重罰500萬

竹山秀傳醫院婦女節「花獻女神」　籲重視性別平權和婦女健康

【廣編】為女性應援！李毓芬國際婦女節發表新影片：一起#EmpowerHer

大元曝單親「沒感受過父愛」　屈中恆一暖舉她爆哭：謝謝爸！

大谷翔平先發投手扛第3棒　日本戰中國先發陣容出爐

從小被祖父母養大　女DNA檢測找生父意外發現「母被性侵真相」

桃園房價凹陷區現「旋轉大樓」　開價4字頭鎖定換屋客

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

生活熱門新聞

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

中華隊「經典賽已7連敗」！球迷點出2字：是致命傷

倒春寒！　轉雨探8℃時間曝

黑道辦春酒　他憶一清罵政府擺爛

12星座「3月超級幸運日」出爐！別錯過這幾天

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

蔡詩萍女兒超正！IG累積1.5萬人追蹤

輕症「免隔離通報」　最快今公布

虎航飛日機票1599元起！今10時開賣

一看中華隊名單就搖頭！他嘆「台灣棒球真的爛」

更多熱門

相關新聞

3／18啟動！北市闢5線「免費掃墓公車」

3／18啟動！北市闢5線「免費掃墓公車」

清明連假將於4月到來，為利民眾清明掃墓祭祖，配合墓區道路進行交通管制，台北市交通局9日宣布，從3月18、19、26日，以及4月1至5日共計8天，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車；而富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓部分路段，也將於這8天禁止汽機車行駛。

不怕沒人顧！東森寵物有毛孩住宿

不怕沒人顧！東森寵物有毛孩住宿

台東林管處工程友善環境教育課程暨交流會

台東林管處工程友善環境教育課程暨交流會

清明將至！台東林管處籲謹慎用火

清明將至！台東林管處籲謹慎用火

提前返鄉掃墓！3/19北返較滿　高鐵再加開2班次「明起開搶」

提前返鄉掃墓！3/19北返較滿　高鐵再加開2班次「明起開搶」

關鍵字：

清明節掃墓森林火災林務局細胞簡訊

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面