清明掃墓4生肖防沖煞！專家警告別說「這2字」　觸犯恐衰運纏身

▲不少民眾會提前掃墓祭祖。（示意圖／CTWANT提供）

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下（4）月5日是一年一度的清明節，不少民眾把握時間提早掃墓，但不論傳統掃墓或到塔位祭祖，禮俗禁忌可都不能馬虎。民俗專家廖大乙指出，生肖屬鼠、兔、馬、雞的朋友，因今年兔年沖犯太歲，時運較低迷，所以不管是去納骨塔或公墓掃墓，最好在下午3點以前離開，且千萬不能說「再見」2字。

廖大乙表示，根據傳統習俗，「刺」代表喪事，因此帶刺的玫瑰、薔薇等花卉，與香蕉、鳳梨等水果一樣，都不宜作為掃墓供品；而鞋與「邪」同音，掃墓當天不可買、穿新鞋，畢竟掃墓主要是表達慎終追遠之意，相關禁忌還是要注意一下，避免招惹不必要的麻煩上身。

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▲廖大乙提醒民眾清明祭祖掃墓小心犯忌，包括鳳梨、芭樂、番茄等水果，都不宜作供品祭拜。（圖／翻攝自pixabay）

廖大乙提到，今年犯太歲正沖兔、偏沖鼠、馬、雞，這4生肖運勢處於低潮期，氣場也比較弱，不管對有形或無形眾生，都要抱持謙虛的心，千萬不可嘻皮笑臉，掃墓祭祖也最好在太陽下山前、大約下午3點以前離開。

另外，專家提醒，由於陰陽兩隔，「再見」2字是清明祭祖的一大禁忌，尤其現今缺水又缺蛋，在充滿無常的生活中，能夠平安、健康比什麼都重要，相信心誠則靈，即便運勢不理想，也一定能大事化小、小事化無，早日否極泰來。

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