聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

先前因多次違反社群守則而遭移除臉書使用權的親綠粉專「盾牌牙醫」史書華，在粉專復活後，攻擊國民黨台北市議員鍾沛君曾患癌症的病史，引發各界熱議。中廣董事長趙少康14日也痛批「沒有醫德到了極點」，更質疑「民進黨女性立委們及性別平等事務部，妳們不生氣嗎？」

民進黨九合一大選落敗後，曾被點名為綠營側翼的「盾牌牙醫」史書華經常在粉專評論時事，長久下來累積13萬人追蹤，但該粉專因多次違反社群守則而遭移除，引發鍾沛君開嗆「天道好輪迴，蒼天饒過誰，爽啦！」

不過，史書華粉專恢復功能後，立馬留言標記鍾沛君道「我不會在妳疾病復發的時候，說『天道好輪迴，蒼天饒過誰』或是停辦228紀念日。這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的。」

趙少康今日透過臉書發文痛批，連民進黨都承認側翼之亂是九合一敗選主因之一，更是造成社會紛亂的重要因素。沒想到，被點名的綠營側翼卻不知檢討，還拿曾經罹患癌症的病史攻擊，如此惡質的綠營側翼粉專，應該要被嚴厲撻伐。

趙少康表示，牙醫師的發言竟低俗不堪，不僅用癌症攻擊議員，還說「身體不舒服會送花給她」，痛批「這根本是在詛咒、揭露病人隱私！如果今天鍾沛君是史書華的病人，他會這樣講嗎？他能這樣講嗎？即便政治理念再不同，都不能扯到身體，這是基本道德，何況史書華還是醫師，沒有醫德到了極點。」

趙少康指出，史書華的臉書粉專之前才遭檢舉下架，復活後卻仍不知收斂，一上架就嗆鍾沛君「天道輪迴來了」；民進黨放任側翼粉專到處生事，看到史書華霸凌仇恨的言語卻毫無制止，究竟是管不了？還是不敢管？民進黨女性立委們及性別平等事務部，「難到妳們不生氣嗎？」

趙少康透露，他的小編先前參加社群日交流時，曾問過臉書官方檢舉相關問題，其回覆為「十次檢舉跟一百次檢舉效果是一樣的，重點在於是否有違規事實」。由此可知，臉書遭下架根本就不是藍營或白營惡意檢舉的，這些粉專大家平常連看都懶得看，誰會沒事每天去檢舉？ 痛批「什麼樣的政黨，造就什麼樣的側翼粉專，完全不意外，被下架剛好而已。」