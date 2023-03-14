史書華「復活第一砲」被全網罵翻　藥師震驚：拿別人病痛開玩笑

▲史書華的粉專才剛復活，又迅速爆出爭議言論。（圖／翻攝自臉書／盾牌牙醫史書華）

記者周亭瑋／綜合報導

「盾牌牙醫」史書華被點名是綠營側翼之一，日前13萬人追蹤的粉專被檢舉到下架；沒想到，粉專復活後，他立刻砲火全開，以疾病嘲諷國民黨台北市議員鍾沛君，此舉惹怒大票網友，藥師林士峰、國民黨台北市議員徐巧芯也輪番撻伐。

藥師林士峰在臉書PO出截圖，只見史書華留言標記鍾沛君，同時語帶調侃地說「我也不會在妳疾病復發的時候，說『天道好輪迴，蒼天饒過誰』或是停辦228紀念日。這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的。」

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▲林士峰傻眼發文。（圖／翻攝自臉書／藥師林士峰）

林士峰不禁傻眼直呼，「盾牌醫師史書華史詩般的復活第一砲，立刻展現異於常人的觀點，我以為醫師，應該不會拿別人的病痛開玩笑的職業，對不起，我錯了。」

另外，徐巧芯也不忍開炮，「沒醫德的，拿癌症病史羞辱鍾沛君，暗咒對方疾病復發以及聲稱要送花，這種霸凌仇恨的行為難怪會被臉書下架粉絲頁，說真的被關一百次都不足為奇。」

▲徐巧芯怒批沒醫德。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

對此，大票網友也紛紛喊扯，「沒醫德，只有缺德」、「我覺得寫這種言論，應該可以構成被送懲戒的事由了吧」、「這是一位醫師說的話喔」、「君子交惡，口不出惡言；這種言論已落下乘」、「傻眼，講話有必要這樣嗎？拿個人病史來發揮」。