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遭史書華「詛咒」癌症復發　鍾沛君勇敢喊話：我沒有做錯什麼！

▲▼台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者江采蓁／綜合報導

「盾牌牙醫」史書華被外界視為綠營側翼，日前他的13萬粉專才剛被檢舉下架，粉專復活後，他立刻砲火全開，以疾病嘲諷國民黨台北市議員鍾沛君。對此，鍾沛君14日也在臉書回覆遭詛咒癌症復發一事，勇敢喊話，「我們沒有做錯什麼。僅管我們沒辦法決定要不要遇到那些狗屁倒灶的人事物，但我們可以選擇自己舒適的姿態！」

史書華日前留言標記鍾沛君，同時語帶調侃地說「我也不會在妳疾病復發的時候，說『天道好輪迴，蒼天饒過誰』或是停辦228紀念日。這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的。」此舉引發大批網友討論，國民黨台北市議員徐巧芯也忍不住開炮，「沒醫德的，拿癌症病史羞辱鍾沛君，暗咒對方疾病復發以及聲稱要送花，這種霸凌仇恨的行為難怪會被臉書下架粉絲頁，說真的被關一百次都不足為奇。」

對此，鍾沛君今日在臉書發文回覆，自己35歲確診肺腺癌，慶幸的是，開刀後至今，次次回診都很健康。她憶起，將近一千個日子裡，好多好多焦急的病友、家屬寫訊息給她，她也一次一次的，把自己的經驗回覆給他們「不忌諱就醫、定期健檢，爲了我們所愛」，她感慨表示，走上這條路，就得承受別人的眼光與談論，有時，是出於善意的同情，也或者，是惡意嘲諷。

鍾沛君坦言，被詛咒癌症復發，確實讓她一陣低落。她提到，經歷過的人都很清楚，在無限回診的日子裡，「復發」二字就是個套在我們和家人頭上一輩子的緊箍咒，拔不下、甩不掉，只能日夜禱告，但她沒有要以受害者之姿控訴，因爲她不會爲了這個惡意倒下，這只堅定了她要活得更健康、更有能力去消化，並且反擊，保護更多人。

鍾沛君表示，她也想藉這個機會告訴所有和她一樣正在努力的人，「我們不一定要默默承受，我們沒有做錯什麼。僅管我們沒辦法決定要不要遇到那些狗屁倒灶的人事物，但我們可以選擇自己舒適的姿態，在不可知的人生長度中，擁有更從容的寬度。」

針對史書華的言論，鍾沛君則雲淡風輕地表示，「至於怎麼回應淘寶華？我想就請他就繼續他的表演吧。」此文一出，同樣身為癌症病友的國民黨副主席連勝文也留言打氣，「做為癌症病友，我非常了解妳及家人所經歷的苦難！加油！勇往直前、永不屈服！」

▲▼史書華留言諷刺鍾沛君。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

▲史書華留言諷刺鍾沛君。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

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