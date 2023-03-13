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核二2號機明除役　趙少康批非核家園根本將是「燃氣家園」

▲▼趙少康今早召開記者會後受訪。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

在政府「減核」既定政策下，核二廠2號機將在3月14日除役，不再發電。對此，中廣董事趙少康13日就在臉書上批評，蔡政府為了面子硬推非核家園，又怕空氣品質更糟，不敢增加燃煤比重，未來只好完全仰賴天然氣發電，所謂的「非核家園」根本就是「燃氣家園」，讓台灣的電又貴又缺，傷害民生和經濟。

趙少康表示，民進黨一頭熱推動2025非核家園，視國家電力供應與電價穩定於無物，核二廠2號機今天是運轉的最後一天，明天正式除役，台灣將只剩下核三一座核電廠，核二2號機今天克盡職守滿載發電，發電量達98.2萬瓩，佔總發電量3%。他批評，經濟部長王美花在任內，全台已經歷經三次大停電，還是穩坐部長寶座，王美花再次向民眾打包票「今年保證不缺電」，還有人相信？會不會又跟農委會主委陳吉仲的邏輯一樣，「保證不缺電，但不保證電價平穩，不保證空氣清新？」

趙少康指出，受到俄烏戰爭影響，這兩年來國際燃料價格高漲，讓發電成本大增，台電累計虧損超過5,460億，如果認列核四廠損失，還要再虧2,838億。他認為，這個月底要開電價審議會，為了減少台電損失，一定變成「漲價審議會」，不只產業用電要漲，這次可能連民生用電也撐不住，代表今年夏天不只供電吃緊，電費支出也會增加，日子要過得更苦了，按照前廠長王伯輝的計算，廢核二廠2號機是關掉一年可賺120億的機組，卻要倒賠一年240億，這帳都要小老百姓負擔。

此外，趙少康提到，經濟部規劃以水力發電補核二2號機除役的電力缺口，問題是今年少雨，供水已經提前變燈拉警報，哪來的水力可以調度發電？蔡政府讓人民在要缺水還是缺電中抉擇，真是「有政府卻無能。」他指出，根據經濟部的電源開發計畫，從今年到2028年，新增發電機組清一色都是燃氣，只有2026年可能出現一部生質能機組，完全喪失電源規劃的專業性。

趙少康強調，「能源多元化」是各國電源規劃的重要原則，尤其是台灣，高達98%的能源依靠進口，缺乏自產能源下，供電多元是確保電力穩定的關鍵。他大批，蔡政府為了面子硬推非核家園，又怕空氣品質更糟，不敢增加燃煤比重，未來只好完全仰賴天然氣發電，所謂的「非核家園」根本就是「燃氣家園」，讓台灣的電又貴又缺，傷害民生和經濟。

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