豬肉價格創新高　鍾沛君批陳吉仲的保證是「反指標」

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期不只雞蛋、鴨蛋大漲，創下歷史新高，根據農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬拍賣價每公斤交易價格已破90元，也飆破歷史紀錄。對此，國民黨台北市議員鍾沛君13日就透過臉書批評，不管是雞蛋還豬肉，農委會主委陳吉仲多次掛保證供應量充足，根本就是反指標。

鍾沛君表示，缺蛋議題還沒搞定，現在又傳出豬肉價格創新高，農委會主委陳吉仲還對此拍胸脯保證「供應量充足」，但陳吉仲過去也多次掛保證聲稱，若缺蛋就到農委會買雞蛋，為了護航缺蛋還多次掛保證「雞蛋一定夠」，令她大批，「陳主委的掛保證可以說是反指標！」

鍾沛君指出，國際原物料漲價，這一年多來飼料的價格也一直上漲，再加上去年10月有豬疫病影響，豬源嚴重不足，許多養豬業者都是咬牙苦撐，只要豬價一上漲，政府就急著打壓，到時沒人願意養豬，豬肉的缺口就會更大。她提到，照農委會資料顯示，2022年豬肉在5月開始月均價就突破80元的關卡，2021年豬肉在8月過後價格就下跌，但在2022年8月過後豬肉的價格遲遲不跌，從去年9月至今，農委會有將近半年的時間可以調整配套，但農委會有什麼作為？

鍾沛君最後大嘆，現在不只雞蛋、鴨蛋價格上漲，宣稱是豬農出身的陳吉仲，應該是對豬肉最暸解的，但在陳吉仲擔任主委期間豬肉價格卻持續上漲，「老百姓只能感嘆，什麼都在漲，就是薪水不會漲。」