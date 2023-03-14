明起溫暖微熱！入夜溫差掉12度　下波變天「2地迎降雨」

▲明天到周五天氣溫暖微熱，周末將迎一波東北季風。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(3/15)到周五(3/17)各地氣溫回升，白天溫暖微熱，高溫上看30度，不過受輻射冷卻影響，早晚溫差大，溫度最多可驟降10到12度；下波東北季風周末(3/18~3/19)報到，北部、東半部降雨機率提高。

中央氣象局預報員葉致均表示，明天(3/15)到周五(3/17)天氣穩定，各地氣溫回升，除東半部有降雨，其他地方為晴到多雲穩定天氣，受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差大，早晚溫度可以差到10到12度，其中低溫約14到18度，高溫約25度，中南部甚至可到28到30度。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

下波東北季風周六(3/18)增強，將影響到周日(3/19)，北部、東半部降雨機率提高，北台灣氣溫下降，高溫將從27到28度降為22到23度，屬於涼爽天氣，其他地區高溫則不受影響。

下周一(3/20)之後將回到穩定天氣，葉致均表示，下波鋒面系統將落在下周三、下周四(3/22~3/23)，水氣偏北通過，將影響到北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，對南部水情幫助不大，不過後期預報仍有調整空間；下周五(3/24)過後為偏南風環境，各地都會暖熱一些。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）