回暖了！3地仍濕涼　下波東北季風亂周末「降雨熱區出爐」

▲冷氣團減弱，今天白天回暖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團減弱，今天(3/14)白天氣溫回升，不過基隆北海岸、東半部一直到恆春半島還是有些地形降雨，比較濕涼，周三(3/15)至周五(3/17)逐日回溫，但輻射冷卻影響，早晚空曠處仍有低溫；周六(3/18)又有一波東北季風，北部、東半部將轉有雨天氣。

天氣風險公司分析師李至晟表示，今天(3/14)一早受冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，台灣本島平地以基隆七堵10.5度最低，白天起冷氣團減弱，中層水氣減少，這波水氣從昨天快速通過台灣附近，西半部只有在中高海拔山區有零星降雨，對水情幫助不大，今天遠離後又恢復晴到多雲天氣，氣溫明顯回升，北部市區大約21到23度，中南部可望來到25到27度；基隆北海岸、東半部一直到恆春半島還是有些地形降雨，比較濕涼。

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下波東北季風預測要等到周六(3/18)才會再度報到，李至晟表示，本周後續上班日將因大陸高壓持續東移，環境風向陸續轉為偏東到東南風，氣溫會一天一天回升，不過仍要留意夜間輻射冷卻造成的局部低溫。

周五(3/17)的白天全台都有機會來到26到29度，在中南部的內陸甚至有局部30度以上高溫，相當的溫暖。

周六(3/18)東北季風南下，前方鋒面預測偏北通過，尾端掠過北部近海，李至晟表示，周末兩天在迎風面北部、東半部又會短暫轉成有雨天氣。這次冷空氣不強，就連北部低溫也都只有稍微下降來到16到17度，主要是轉成陰雨天後，讓白天變得比較濕涼，中南部除沿海風浪增強外，沒有太明顯的感受，近期內還是沒有明顯降雨的。