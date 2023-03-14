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連4天回暖！早晚溫差大「入夜暴跌10度↑」　周末雨區擴大

▲▼中央氣象局技正羅雅尹。（圖／記者陳家豪攝）

▲中央氣象局技正羅雅尹說明天氣情況。（圖／記者陳家豪攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團減弱，今(3/14)白天起氣溫逐日回升，低溫約15度，高溫上看30度，日夜溫差超過10度，迎風面東半部地區、基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨；周末(3/18~3/19)再迎一波東北季風，氣溫將短暫2天轉涼，下周一再回溫。

中央氣象局技正羅雅尹指出，今天白天冷氣團減弱，氣溫接下來幾天氣溫逐漸回升，周末受東北季風影響，天氣會再轉涼些。

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羅雅尹說明，昨天晚上到今天清晨中高層雲系通過台灣上空，北部、東半部有局部降雨，預期水氣今天上午到下午會逐漸通過，對降雨不會有太大影響；接下來幾天，北邊高壓往東移動，台灣風場偏東風甚至轉東南風，降雨以迎風面為主。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

今周二到周五(3/14~3/17)，受環境偏東風轉東南風影響，迎風面東半部地區、基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，今天白天中南部山區也可能有零星降雨，西半部平地未來幾天都是穩定天氣。

羅雅尹表示，周末(3/18~3/19)又有一波東北季風增強，將帶來水氣，東半部、北部會有局部降雨，水氣影響周末二天，下周一(3/20)之後水氣減少，降雨侷限東半部地區。

溫度部分，羅雅尹說明，因冷氣團減弱，今天白天氣溫回升，周五(3/17)之前，低溫或高溫都將逐漸回升，早晚氣溫約15到18度，白天高溫回升至25度，中部、南部可到30度，北部溫度在周五會比較熱一些，日夜溫差加大。周末(3/18~3/19)東北季風增強，北部氣溫將再下降轉涼，下周一(3/20)東北季風減弱，氣溫將再回升。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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