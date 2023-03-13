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氣溫大怒神！冷到明晨再4天回暖飆30度　南部稍解渴「下周迎春雨」

▲▼天氣 春暖 天熱 日夜溫差大 雨少 缺水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今晚到明晨仍受冷氣團影響，低溫約14度，明白天起回暖至周五，高溫上看30度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團還沒離開，今(3/13)晚到明(3/14)晨北部、東北部偏冷，低溫探14度，空曠地區或山區可能更低，明天白天氣溫回升，周三到周五高溫可望飆升至30度，下周三、四(3/22~3/33)將有一波鋒面及華南水氣通過，春雨可望擴及中南部補水，可稍微解渴，但旱象得等梅雨季才能紓解。

中央氣象局預報員張承傳表示，今天(3/13)晚上到明天(3/14)周二清晨持續受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部偏冷，低溫約14到15度，其他地區16到17度，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，北部、東北部高溫可到21到22度，其他地區23到25度。周三到周五(3/15~3/17)氣溫持續回暖，西半部可到28到30度，北部也有28到29度，低溫也會回升。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

張承傳指出，周六、日(3/18~3/19)東北季風增強，北部轉涼，高溫約23到24度，低溫16到17度，不過這一波影響就只有周末2天，下周一(3/20)過後減弱，天氣系統變化相當快。

至於降雨部分，今(3/13)晚到明天(3/14)清晨有華南水氣通過，北部、東半部、西部山區有局部短暫雨；隨後將回到迎風面降雨型態，周三到周五(3/15~3/17)僅東半部有零星短暫雨；周六和周日(3/18~3/19)迎鋒面北部、東半不地區有局部短暫雨。

張承傳指出，下周三、四(3/22~3/33)將有一波鋒面通過，華南水氣將比今明兩天多，下雨現象會比較明顯，範圍有擴及中部和南部機會，下周可望出現春雷，多少可對南部補水，不過要紓解南部旱象還是得等梅雨季。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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