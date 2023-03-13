春雷下周報到！下波春雨時間出爐　解南部旱象「梅雨季才有機會」

▲氣象局預報中心課長林秉煜說明天氣情況。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今除大台北、東半部有局部雨外，隨華南水氣東移至台灣上空，今下午到明天西半部山區降雨明顯，不過雨勢恐怕一下子就結束，氣象局表示，下周三到下周六(3/22~3/25)可能出現明顯春雨並伴隨春雷現象，南部也要留意零星降雨，不過春雨難解南部旱象，預期要梅雨季後才有機會。

中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，昨天(3/12)晚上到今天(3/13)大陸冷氣團南下，台北出現14度溫度，各地溫度感受偏涼、偏冷居多，各地有9到10級強陣風，浪高3到4米；這波冷氣團將持續影響到明天(3/14)清晨，明天白天之後溫度慢慢回升，周三(3/15)到周五(3/17)天氣舒適，要留意西半部日夜溫差大；下波涼冷空氣周六(3/18)報到，周六、周日(3/19)受東北季風影響，溫度會下降一些，但下波冷空氣不像這波冷氣團這麼冷。

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今明兩天(3/13~3/14)東半部、南部山區有局部雨，大台北地區有零星降雨，中部、南部偶爾可看到陽光；隨今天下半天，華南有水氣由西向東到台灣上空，西半部山區下雨機率偏高，今下半天到明天清晨西半部山區降雨相對明顯。周三到周五(3/15~3/17)降雨緩和，東半部有局部雨；周六(3/18)東北風來到，迎風面北部、東半部降雨機率提高。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

至於南部水情何時能補水，林秉煜表示，大家比較注意的是華南雲雨區移過來，這一周比較明顯的是在今晚到明天清晨，有些水氣從華南移來，因屬高空水氣，量不多，主要反映在平地雲量增多，西半部山區有下雨情況，但一下子就結束。

林秉煜分析，未來一到二周相對較明顯可能落在下周3/22~3/23或3/25這段期間，但屬第二周預報還要持續觀察，下周3/22到3/25下雨比較明顯，雨勢包括中部以北，南部也要注意零星降雨，目前春雷還沒響，但下波可能伴隨春雷現象，代表未來天氣比較劇烈一點。

不過林秉煜也指出，春雨型態不太可能完全解決中南部旱象，要解除除非是比較長時間且大範圍下雨，預期要到梅雨季以後才有機會。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

至於未來整體溫度部分，林秉煜表示，今天清晨到明天清晨相對較低，高溫下降3到4度，北台灣下降6到10度明顯偏冷；明天白天溫度回升，周三到周五(3/15~3/17)較溫暖，留意日夜溫差大，低溫約16到18度，高溫約26到28度，感受溫差大；周六到周日(3/18~3/19)遇到下波東北季風影響，溫度將再下降一些，低溫約18度，空曠地區會更低，但沒有這波冷氣團這麼冷。