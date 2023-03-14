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台南首場大型就業博覽會18日善化登場　4153個工作機會等您來

▲2023年首場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，82家廠商提供4153個工作機會，其中有63家廠商提供2436個超過3萬元以上薪資的職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023年首場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，82家廠商提供4153個工作機會，其中有63家廠商提供2436個超過3萬元以上薪資的職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年首場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，18日週六上午9時至12時在善化區文康育樂中心辦理，邀集南科贊美酒店、安心食品、微笑單車、全聯實業、緯穎科技、艾爾斯半導體、聯華電子、台灣穗高科技、碳佐麻里、璨揚企業等82家廠商提供4153個工作機會，其中2436個超過3萬元以上薪資的職缺。

▲2023年首場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，82家廠商提供4153個工作機會，其中有63家廠商提供2436個超過3萬元以上薪資的職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

14日在新營民治市政中心行政大樓1樓大廳舉辦2023「台南好生活•台南呷頭路」第1場大型就業博覽會行前記者會，由黃偉哲市長、蔡育輝議員、王宣貿議員、賴惠員立委服務處秘書林錦力、沈家鳳議員服務處助理張名鋒、南科管理局副局長鄭秀絨、勞工局長王鑫基、觀旅局主任秘書盧振義、柳營區公所區長陳玉惠、新營區公所區長翁振祥、鹽水區公所區長陳文琪、善化區公所主任秘書胡勝陽、大台南總工會理事長鄭山林、台南市職業工會總工會理事長黃江福、新營工業區廠商協進會理事長魏千芸等多位貴賓親臨記者會，共同鼓勵求職者3月18日來「台南呷頭路」，找到理想工作。

黃偉哲市長感謝南科管理局、善化區公所、徵才廠商以及各界工協會協助市府辦理本場就博會，黃偉哲表示市府團隊持續創造優質投資環境，吸引企業進駐，為市民帶來更多的就業機會，同時勞工局積極培育人才，提供市民職業訓練、職涯諮詢、就業媒合服務，讓求職者適才適用，讓廠商找到好人才。

▲2023年首場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，82家廠商提供4153個工作機會，其中有63家廠商提供2436個超過3萬元以上薪資的職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說台南市在2022年失業率為3.6％，低於全台失業率3.67％，亦為六都最低，且連續4年都是六都最低，這不是沒有原因的，因為台南重視求職者的就業媒合且持續進行追蹤，希望讓市民朋友能夠穩定就業。2023年第1場大型就業博覽會，結合南科管理局共同舉辦，彙集了南科廠商的求才需求，其中善化及鄰近地區共計有23家廠商釋出1893個在地工作機會，透過就業博覽會的辦理，提供廠商與求職者直接面試的就業媒合平台，對有心想在南科工作的市民朋友將是一大機會。

▲2023年首場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，82家廠商提供4153個工作機會，其中有63家廠商提供2436個超過3萬元以上薪資的職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南科管理局副局長鄭秀絨表示，南科在半導體產業帶動下，去年營業額突破歷史新高，總共1兆多，這是所有台南市民的努力成果；在本次就業博覽會南科廠商也提供了1400多個職缺，7成多為高階工程師，希望給年輕人更多機會，未來奇美醫院也將在南科設立分院，南科管理局也規劃更多的福利措施，提供勞工更多的照顧，鄭秀絨也鼓勵學生及轉職民眾投遞履歷，一起投入南科產業，共同點亮台南科學城。

勞工局王鑫基局長表示為協助廠商徵才、市民就業，打造台南宜居的就業環境，勞工局除積極辦理就業博覽會及徵才活動協助廠商找人才、市民找工作之外，更設置就服據點提供在地專人服務，今年亦推動「希望家園‧就業快餐車」巡迴宣導服務，在37個行政轄區以走透透的方式深入偏鄉社區鄰里，縮短城鄉就業資訊差距，延伸就業服務的深度及廣度，讓「職缺處處可及，就業服務零距離」。

▲2023年首場「台南好生活台南呷頭路」大型就業博覽會，82家廠商提供4153個工作機會，其中有63家廠商提供2436個超過3萬元以上薪資的職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次就博會現場提供「求職接駁車」、「求職顧健康」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等貼心加值服務，另求職者只要投遞3家履歷，就有機會參加藍牙喇叭、美食鍋等抽獎活動，現場另有南科贊美酒店贊助兌換券、洗手乳、環保餐具組、防災背包等求職好康禮，數量有限，送完為止，鼓勵民眾前往參加、踴躍投遞履歷求職。

為響應節能減碳，就博會當天提供免費接駁車自8時40分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為中午12時20分，另從市區搭火車到善化車站只要十幾分鐘，轉搭接駁車到會場也僅需10分鐘，求職相當方便，求職者也可利用大台南便捷公車運輸系統，善用「南下棕轉橘、北上藍轉橘」：新營、鹽水、學甲可搭乘「棕幹線」公車到佳里，市區民眾可搭乘「藍幹線」公車到佳里，並由佳里轉運站搭乘「橘幹線」即可直達會場（善化國小斜對面），就博會相關資訊可洽詢(06)6330820。

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