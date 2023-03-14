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台南老人又要「起叛」！　辦台灣燈會花費類台北打腫臉充胖子

▲國民黨團書記長蔡育輝指出，市府辦2024台灣會編5億1950萬元，顯見市庫喊窮是假，民進黨的「鐵粉老人」氣炸了，紛紛要求國民黨團為老人家申冤。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨團書記長蔡育輝指出，市府辦2024台灣燈會編5億1950萬元，顯見市庫喊窮是假，民進黨的「鐵粉老人」氣炸了，紛紛要求國民黨團為老人家申冤。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府窮市翻身？台南市議會國民黨團接獲長者陳情，市府只願花錢辦台灣燈會，卻連個老人健保費都不願全免，絲毫不顧生活拮据老人的社會福利，黨團翻閱預算書赫然發現，市府辦台灣燈會所編預算高達5億1950萬元，幾乎追上今年主辦台北市，台南跟其他五都比甚麼都缺，為何要打腫臉充胖子？

國民黨團書記長蔡育輝指出，顯見市庫喊窮是假，民進黨的「鐵粉老人」氣炸了，紛紛要求國民黨團為老人家申冤。蔡育輝指出，台北市政府一年總預算1700多億元，估不論台北的經濟規模、稅收、人口數，又是中央政府所在地，台北總預算就比台南多出700多億元，台南總預算只有1000億元左右，台北今年爭取到兔年台灣燈會主辦權，舉辦燈會的花費不過6、7億元，2024年，台灣燈會主辦權家落台南，鄉親很興奮，但得知台南市政府編列5億1950萬元來辦燈會，情緒由喜轉怒。

蔡育輝表示，鄉親抱怨聲四起，老人家說台南市政府不是喊窮，窮得拿不出錢讓老人免健保費，老人只能拿到3000元的補助金還排富，比隔壁不是六都的嘉義市民還不如，之前就有老人說要遷戶籍搬到嘉義市，現在看到台南市府舉辦個台灣燈會，就豪氣地編列5億1950萬元，對一生全力支持民進黨的台南鐵粉老人卻斤斤計較，老人社會福利比不上台灣燈會，叫老人們情何以堪！

蔡育輝怒說，台南市政府為辦台灣燈會，花錢拚面子，打腫臉衝胖子，國民黨團多年來除了幫老人爭取免健保費，還幫警消爭取加班費，更幫警消增取補足員額，但多年來市府的罐頭式回應就是『沒錢』，台灣疫情才剛緩，國家才剛從缺口罩、缺疫苗、缺快篩中走出，現在，又跌入通貨膨脹的深淵，萬物齊漲，眼前缺蛋、缺電、缺水，跟他陳情的老人們說更直白的跟他說『缺錢』，國民黨團支持台南舉辦燈會，但台南市府若真窮，請縮小燈會規模，要不就對外募款，不要讓台南的老人再度『起叛』！

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