35歲警自戕身亡　台南市婦幼隊震驚不捨：他表現良好

記者林悅／台南報導

台南市警婦幼警察隊一名35歲陳姓男警，14日上午7時35分許在隊部槍械室領槍後竟舉槍自戕，經送永康奇美醫院搶救後仍宣告不治，婦幼隊全體員警對此憾事甚感意外不捨，目前除深入調查陳員尋短原因外，正全力安慰協助家屬處理善後事宜。

▲台南市警婦幼警察隊一名35歲陳姓男警，14日上午7時35分許在隊部槍械室領槍後竟舉槍自戕，經搶救仍不治。（圖／記者林悅翻攝）

市警婦幼隊指出，陳員係警專26期畢業，已婚育有1子，目前在婦幼隊負責承辦性騷防治業務，負責相關跟蹤騷擾防制法教育訓練、諮詢及案件管制等，平時服勤正常表現良好；14日上午7時35分許上班服勤領槍時，卻因不明原因在駐地槍械室舉槍自戕，右太陽穴中彈倒地，經同事發現馬上送醫搶救，上午9時25分宣告傷重不治。

圖：▲台南市警察局婦幼警察隊長蔡佳璋指出，陳員係負責外勤刑案勤務，平日表現非常良好，與同事互動不錯，勤務正常也沒有任何異狀，他十分難過不捨。（圖／記者林悅攝）

婦幼警察隊長蔡佳璋強認悲痛哽咽指出，35歲陳姓男警係負責外勤刑案勤務，平日表現非常良好，勤務正常也沒有任何異狀，與同仁互動也良好，之前確診，最近剛返隊上班，14日上午7時35分陳員領槍要出勤，未料發生此一憾事，尋短原因尚待與家屬進一步聯繫了解，全隊員警同仁對此惡耗十分不捨，目前除了解釐清案情外，正全力安慰協助家屬處理相關事宜。

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