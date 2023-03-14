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台灣這縣市「雄性禿」搜尋量第一名　醫曝可能原因教「4大改善」

▲台南市安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，雄性禿不只男性有，可使用口服、外用、雷射、植髮四大改善療法，解決掉髮問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，雄性禿不只男性有，可使用口服、外用、雷射、植髮四大改善療法，解決掉髮問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，根據「Google搜尋趨勢」顯示，過去1年來，搜尋「雄性禿」比例最高的城市為台南市，羅子焜主任說明，其實相較於歐美人種，雄性禿在華人族群盛行率較低且較不嚴重，華人50歲前只有10至20％罹雄性禿，70歲左右則上升至40至60％；而女性雄性禿在華人族群中，不僅盛行率更低，發生的年齡層亦更晚，在70歲左右只有12至15％。

▲台南市安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，雄性禿不只男性有，可使用口服、外用、雷射、植髮四大改善療法，解決掉髮問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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家族史沒有「雄性禿」問題，就不必擔心掉髮問題嗎？羅子焜主任舉案例指出，1名35歲林先生是科學園區工程師，年輕時頭髮茂密，可在開始輪班工作後，不只頂部頭髮明顯稀疏，前額髮線也比同事高很多，陸續使用多種外用生髮產品後，掉髮情形不減反增，終於在家人的建議下至安南醫院就醫，並經頭皮檢查發現其毛囊變小、毛髮直徑變細，診斷為「雄性禿」。

▲台南市安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，雄性禿不只男性有，可使用口服、外用、雷射、植髮四大改善療法，解決掉髮問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雄性禿並非男性特有問題，羅子焜主任提及另一位45歲吳女士，在外商公司從事國際貿易，因業務受疫情影響而面對龐大壓力，使她頭髮分線越來越寬，至安南醫院就醫後，經皮膚科診斷為「女性雄性禿」。羅子焜主任表示，兩位患者在抽血檢查後，皆排除雄性禿以外的落髮原因，所幸透過改善生活型態、口服藥物及局部注射治療後，禿髮狀況大為改善。

▲台南市安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，雄性禿不只男性有，可使用口服、外用、雷射、植髮四大改善療法，解決掉髮問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雄性禿主要產生原因，可分為先天因素（基因）、後天因素（飲食、壓力、生活作息），以及頭皮張力、頭皮局部微循環血流等其他因素。羅子焜主任提到研究指出，雄性禿患者的頭皮具有較高濃度「5α還原酶」，會將睪固酮轉化成活性更強的雄性激素「二氫睪固酮」（DHT），縮短頭髮生長期並導致毛囊及毛髮直徑變小，新生頭髮因而逐漸稀疏，最後脫離毛囊，進而形成雄性禿。

另一常見生成原因為飲食，攝取高糖高脂或高升糖食物易引發高胰島素血症，進一步促進性荷爾蒙（雄性素）、腎上腺荷爾蒙的合成，活化並增加雄性素的生物利用率；另外，三餐不固定及常吃點心、宵夜，也會導致胰島素和類胰島素生長因子波動，雄性素活性隨之增加。而在局部微循環部分，研究發現抽菸可能造成組織微血管收縮、增加氧化壓力，因此造成落髮。

▲台南市安南醫院皮膚科主任羅子焜指出，雄性禿不只男性有，可使用口服、外用、雷射、植髮四大改善療法，解決掉髮問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羅子焜主任補充，壓力大致使腎上腺荷爾蒙合成更多，亦可能促使更多毛囊幹細胞進入休眠期，使得正常週期循環的毛囊較少、甚而不再生長，就會讓頭髮看起來較為稀疏。羅子焜主任表示，目前雄性禿療法主要為口服抗雄性素、外用藥、低能量雷射，以及植髮手術；其他如生長因子局部注射、肉毒桿菌注射、營養針注射、塗抹咖啡因、塗抹A酸、營養補充等，雖已有研究指出具部分療效，但大部分不嚴謹且實證等級低。

羅子焜主任強調，雄性禿的治療這麼多種，代表很難靠單一療法就獲良好成效，且相同治療組合在不同患者身上效果也不一，最好跟醫師討論後，找出最適合自己的方式，多管齊下以達到最佳療效。

▼過去一年台南市「雄性禿」關鍵字搜索量居全台之冠。（圖／翻攝Google）

▲▼雄性禿搜索趨勢。（圖／翻攝Google）

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