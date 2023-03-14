宜蘭污水下水道考核評鑑　連續四年蟬聯分組第一

▲▼營建署考核評鑑污水下水道，宜蘭連續四年蟬聯分組第一。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

污水下水道建設是城市進步的象徵、永續發展的指標，宜蘭縣長林姿妙上任後積極推動縣內污水下水道建設，嚴格要求工程執行進度、安全及品質，同時盡心督促縣內2座水資源回收中心的營運及管理，營建署日前公佈2022年「污水下水道建設計畫考核評鑑」得獎名單，宜蘭縣在各縣市政府(包括直轄市政府)評比的三大面向中，於設施營運及管理面向榮獲全國第3名，總分再度蟬聯分組第1並獲頒表現傑出獎，是林姿妙上任後連續第4年（2019年至2022年）榮獲此獎肯定。

宜縣府開辦污水下水道建設17餘年，規劃有頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳及南澳等6大污水下水道系統，目前已有宜蘭及羅東系統開辦營運，累計接管用戶超過6萬戶。營建署為督促各縣市政府辦理污水下水道建設，訂有評鑑考核計畫，將直轄市政府分為第1組，污水下水道普及率大於15%分為第2組，其餘為第3組，宜蘭縣普及率約35%屬於第2組，同組另有基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、連江縣及金門縣。

宜蘭本次評鑑再度蟬聯分組第1，其中於「設施營運及管理」面向，是包含直轄市在內22個縣市中的第3名，縣府除了依相關規定執行巡查維護作業外，另針對重要道路及建物周邊管線增加巡查頻率，更是除直轄市外第一個開發污水下水道巡查APP系統的縣市，利用APP系統即時傳輸特性，可於巡查時針對異常的設施立即通報並改善，相關資料亦可透過系統資料庫儲存後進行大數據分析，發現異常頻率較高處進行預防性維護及改善。

此外，林姿妙為持續拓展全縣污水下水道建設，已於2021年6月順利向中央爭取建設經費31億元開辦蘇澳污水下水道系統，將打造一座融入在地人文景色的水資源回收中心，並以近40公里的污水管線銜接新馬及蘇澳擴大都市計畫區1萬戶民宅之污水排水設備，目前水資源回收中心用地業已取得，刻正辦理基本設計作業，預計2026年水資中心建設完成後開始營運。

污水下水道建設一直以來都是縣長林姿妙的施政重點之一，從水利資源處連年獲獎便能看出縣長對於宜蘭縣水環境永續發展的堅持，後續將持續推動治水、淨水及親水等相關基礎建設，共同拚出宜蘭「勁水」好生活。