林姿妙與助理否認洗錢+不明財產近8千萬　質疑帳戶證人遭不正訊問

▲宜蘭地院開特殊洗錢與財產來源不明案準備庭，林姿妙（上圖）分別與助理張桂綾到院報到。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙與助理張桂綾涉洗錢及林涉財產來源不明案，宜蘭地院14日繼續召開準備庭，林與張都由律師代答否認犯罪，並申請傳喚11人頭戶證人。林姿妙律師強調，石姓帳戶證人，在宜蘭地檢接受廉政官訊問過程中，曾被帶出偵查庭近2小時，之後石的證詞全翻供，石疑似遭不正訊問，要求調閱庭外走道監視畫面。檢方以涉及個資未同意，合議庭另另行裁量。

宜蘭地院14日上午續開2次準備庭第2天庭序，有關林姿妙與助理張桂涉洗錢7千8百多萬元，及林姿妙涉財產來源不明罪部份，2人均由律師代答否認犯罪，且答辦與前次一樣，同時均聲請傳喚11帳戶證人。

林姿妙律師強調，2022/7/11下午5時50分許至7時5分，石姓帳戶證人被廉政官帶出宜蘭地檢偵查庭近2小時，過程是否有其他交談，且是否依法錄影音，石姓證人返庭後，證詞全翻供，被帶出庭外期間，懷疑石姓證人是否受到不正訊問，因此申請調閱當時石姓證人被帶到庭外走道的監視畫面。

檢方以涉及個資未同意，並強調相關偵訊手筆，都均由證人、被告、辯護人看過後，同意才簽字，且調閱走道監視畫面，也聽不到聲音，當時還有其他相闗人員，此事涉及個資未同意。法官認為將由未來合議庭裁量。