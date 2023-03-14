驚悚畫面！宜蘭驚見「活鼠倒吊等死」誘拍東方鵟　無良商人慘了

▲宜蘭雙連埤某地主PO文澄清，將活老鼠夾棲架上當誘餌，誘拍東亞鵟，並非他們所為。（圖／擷取自《臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

誘拍過頭了！不肖人士竟在宜蘭員山鄉雙連埤，以長尾夾將活老鼠夾在棲架上當誘餌，拍攝飛來覓食老鼠的保育類過境猛禽鳥類東亞鵟。網友對此大罵：誘食誘拍者真是惡徒，爛到爆，真是過份了。宜蘭農業處6日稽查，當場發現有人違法放誘餌，函送保七總隊偵辦。地主澄清與此事無關，已拉起封鎖線禁止進入。

宜蘭農業處指出，6日獲報，有人在員山鄉雙連埤山區，將活老鼠夾在長尾夾，置於人工棲架上，誘食誘拍東方鵟，對東方鵟也構成騷擾及違反《野生動物保育法》，立即派員上山稽查時，發現當場有人在放誘餌，及另有人在拍鳥。因保育類野生動物不得騷擾、虐待，誘食誘拍方式已違反野生動物保育法規定，可處1年以下徒刑、拘役或併科6萬至30萬元罰金，已將蒐證車號、人員等，函送保七總隊偵辦。

拍攝地的地主，12日澄清PO說，誘拍有用卻可恥，不肖人士假地主之名收費，但他們沒有收取任何費用，也請勿支持誘食拍攝行為。另，地主，已拉起封鎖線禁止進入。

另，資深攝友私下表示，聽其他的攝友說收費是1人1次100元。

宜蘭農業處表示，誘餌處罰基本上是處罰行為人。但如果是團體（例如有甲乙丙三人為了拍鳥，3人協調後，由甲去掛誘餌，則以「共犯」的概念，3人都罰），但如果拍攝者沒有「共犯」的疑慮，則單一處罰行為人。