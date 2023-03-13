林姿妙母女涉弊案再開庭！都由律師代答　聲請證據勘驗

▲13日2次準備庭中，由律師代答否認犯罪的宜蘭縣長林姿妙與女兒林羿伶（下圖）。（圖／記者黃彥傑拍攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地院13日上午召開第2次準備庭，有關林姿妙與女兒林羿伶協助羅東公正段1558地號土地，違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分，及收受續行免費使用羅東鎮東榮2段98地號地主，同意繼續無償出借該土地與臨時建物，免拆除及重建之不正利益約240萬元一事，林姿妙母女均由律師代答沒有犯罪。

宜蘭地院14日上午將再續開2次準備庭第2天程序，林姿妙將再與助理張桂，就有關洗錢7千8百多萬元、財產來源不明罪部份，進行答辯。而在2022年10月31日的第1次準備庭，就洗錢部份，林姿妙答辯時否認犯罪，說是20多年來的債務循環累計所致，她是清清白白的，而且沒有人頭帳戶，若她有罪，那檢方所指的人頭帳戶為何都沒起訴？

今天的2次準備庭經歷120分，才完成宜蘭地檢署2022/08/23起訴宜蘭縣長林姿妙等15人4案中，如下述3案的第次2準備庭：

第一，羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分。

第二，羅東鎮東榮2段98地號地主同意繼續無償出借該土地，作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，導致林姿妙、前立委楊吉雄獲免除重新搭建2020年總統立委大選的競選總部約240萬元利益。

第三，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜縣府局處違法多階段行政處分。

林姿妙母女涉及有關協助羅東公正段1558地號土地，違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分，及收受續行免費使用羅東鎮東榮2段98地號地主，同意繼續無償出借該土地與臨時建物，免拆除及重建之不正利益約240萬元一事的違背職務行為收受不正利益等部分，林姿妙由律師代答說，對犯罪事實有意見，將聲請調查涉案相關人員的不正訊問等相關證據勘驗。林羿令也由律師代答說，犯罪是不存事實，變成起訴事實。

而林羿伶是在第1次準備庭中不認犯罪的答辯說，起訴書所載她收到羅東鎮長吳秋齡為羅東公正段1558地號土地打給她的監聽譯文，只寫一半的譯文，後半段的「她說須要再了解及看過公文…」就莫明重罪起訴她，她沒有參與1558地號土地增值稅的事。