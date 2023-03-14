傳金門上兵call陸海警求援　邱國正：有耳聞不能妄自揣測

▲國防部長邱國正接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

失聯的金門二膽島陳姓上兵確認人在中國大陸，傳出陳員打電話給中國大陸海警求援，未向我方求救。對此，國防部長邱國正14日說明，「你們耳聞的，我也有耳聞，但我不能做任何評斷」，強調在與當事人對話之前，不應妄自揣測。

根據《中時新聞網》報導，該名失聯的金門部烈嶼守備隊二膽島陳姓上兵，因游到一半時體力不支，自行利用攜帶的電話打給中國大陸海警求援，但為何陳員在生死交關時刻，並未向我方求救，反而打給海警，未來將列為調查重點。

邱國正今天下午前往立法院會備詢前，媒體詢問，是否有掌握到陳員打電話給中國海警一事？邱語帶保留僅說，有一些狀況他有所了解，但還沒有經過查證，尤其沒有透過當事人講這些話，恐會誤導各位。

邱國正說，有些訊息大家聽聽，各自有所不同想像，而自己聽到同樣的話，想像是以整體為主，不能片面發表「一定如何」的評論。他補充，國防部很擔憂是部內管教問題，讓陳員做出不好的反應，但目前查證真的沒有，至於其他，「你們耳聞的，我也有耳聞，但我不能做任何評斷」。

邱國正表示，期待未來檢調單位或其他人員與當事人碰面、對話，透過他們來講，會比較客觀一點。他強調，自己不做妄自揣測。