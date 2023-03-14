客運遊覽車缺4800名駕駛！公總砸3.4億元徵才　錄取最高領13.7萬元

▲客運業者出現駕駛荒，導致增班困難。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

客運、遊覽車鬧駕駛荒，甚至有客運人力不足減班，據估，客運有1800名駕駛缺口，遊覽車也缺3千名司機，公路總局耗資3.4億元祭出「擴大徵才穩定就業留才方案」，應徵雇用遊覽車駕駛最高每人可領13萬7273元，客運駕駛最高可領12萬2100元，自今(112)年3月起補助到明(113)年2月29日，估4800人可受惠。

客運長年駕駛荒，因疫情又更加嚴峻，有客運因駕駛人力不足，不但頻減班，甚至嚴重脫班，由於疫情流感化，客運面臨增班卻無人可開車困境，為協助業者解決駕駛荒，交通部公路總局將再祭出「公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，近日已報交通部，今獲交通部原則同意。

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根據規劃，經客運業者僱用擔任駕駛達3個月，駕駛訓練費用由政府全額補助；訓練期間，還可獲發生活津貼每天850元，由公路總局及業者分攤各半，後續受僱滿3個月，將補助穩定就業獎勵金1萬5千元，每再滿1個月，就補助5千元，每人最高可補助6萬元為上限。

以應徵客運駕駛為例，若是小型車駕照逕升大客車駕駛訓練，業者和公路總局共補助生活津貼4萬7600元，加上訓練補助1萬4500元，雇用滿3個月以上，最多可領6萬元，總計最高可補助12萬2100元；若持大貨車駕照參加大客車駕駛訓練為例，業者和公路總局共補助生活津貼2萬9750元，加上訓練補助1萬3500元，雇用滿3個月以上，最多可領6萬元，總計最高可補助10萬3250元。

▲公路總局今年將耗資3.4億元協助客運駕駛徵才和留才。（圖／記者李姿慧攝）

另應徵遊覽車駕駛，若以參加遊覽車乙類大客車訓練為例，業者和公路總局共補助生活津貼1萬3600元，加上訓練補助2萬7365元，雇用滿3個月以上，最多可領6萬元，總計最高可補助10萬0965元；若以參加遊覽車甲類營業大客車訓練為例，業者和公路總局共補助生活津貼2萬6350元，加上訓練費用補助5萬0923元。雇用滿3個月以上，最多可領6萬元，總計最高可補助13萬7273元。

公路總局表示，相關補助將自今年3月1日起到明年2月29日止，包括應徵客運和遊覽車且獲受雇者，只要補助對象在補助規定發布前1個月沒有擔任駕駛工作，就可以來申請，根據估算，相關補助經費總計共3.4億元，估計將協助客運業招募1800名駕駛、協助遊覽車業招募3千名駕駛，將有4800人可受惠。