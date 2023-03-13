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1職缺「保護警察安全」開35K！他傻爆眼　一票人卻心動：是爽缺

▲▼小客車車頭幾近全毀，連緩撞車車體也損毀嚴重，可見衝擊力道之大。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲緩撞車示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前看到網上的徵人訊息，其職缺是職業大貨車司機，不過實際的工作內容則是「保護警察安全」，眼看薪水開3萬5起，這讓他忍不住吐槽，「這麼危險，薪水只有這樣？」不過，許多網友看完，卻心動直呼是爽缺。

網友在「爆廢公社」PO出截圖，只見該職缺名稱為「職業大貨車司機」，不過工作內容是，開緩撞車在事故現場後方警戒，保護警察安全，無須搬貨，無任務時可在待命地點休息。

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上面提到，地點為新北市泰山區，月薪3萬5起，含勞健保，月休8天，除了排休也是三班制，早班是午夜0時到8時、中班早上8時至下午4時，而晚班從下午4時到午夜0時。

看到這個職缺，原PO不禁感嘆，「這麼危險的工作，薪水只有這樣，警察先生也很辛苦啦！」

▲不少網友對這個職缺相當心動。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一派人對這個職缺相當心動，但不少人也嫌薪水太低、太危險。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「還好欸，測試那麼多沒眼睛的車去了，哪次是緩衝車受傷的」、「其實算輕鬆賺吧，沒任務時就待命休息，總比一堆爆肝工作強吧」、「月休8、8小時，是一堆人夢寐以求的，就看三班制是正三班還是輪三班了」、「早上出門常看到碧潭那的緩撞車，那厚度...我看裝甲車來撞，才有機會傷到司機吧」、「這個缺比較適合退休人員」、「10幾年前開過，真的很閒，一天兩千」、「在很多人眼中，這工作都在休息沒事幹，但其實上班時間發呆，比真的工作辛苦多了」、「外包工作的！這個夏天還要去高速公路旁割草，不好賺...真心不推薦」。

其中，許多人心動表示，「好想去」、「我覺得算爽缺欸」、「這種很閒的吧，感覺上班八成時間都在待命」、「這個完全爽缺啊」、「我是職業貨車司機，也開過公車，以那個時間、休假跟強調不用搬貨，我如果沒有經濟壓力等退休，很願意去做」、「怎麼看都是爽缺呀」。

不過，一些大客車駕駛則直言，「我有職業大客車執照，看到3萬5底薪起，完全沒慾望應徵」、「有大車執照誰會去領3萬5」、「有大貨車牌照的，才不會願意領這種薪水，難怪一直缺人」；另外，不少網友也覺得有一定危險性，不以為然表示「這工作3萬5000叫正常？到底是人力廉價還是人命廉價？」「大家有沒有想過二次撞擊」、「賣命肉墊只值3萬5......」。

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