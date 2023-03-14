600萬入國庫！高鐵台中科技執法半年開出1.3萬罰單　這違規最多

▲高鐵台中站載客區有科技執法，近半年就有1.3萬張罰單開出，駕駛大多是違停超過3分鐘。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

高鐵台中站周邊實施科技執法已滿2年，駕駛若在一樓載客區違停超過3分鐘或是二樓違規上下客，都會被AI攝影機拍下，吞下600或900元起跳的罰單。據烏日分局統計，自去年9月至今年2月為止，半年內就開出13003張罰單，其中以一樓載客區違停3分鐘為主，高達12351件，都依照道交條例開罰600元到1200元罰鍰，換句話說，光是高鐵站前國庫就入帳至少600萬元。

台中警方為讓高鐵站區維持交通順暢，自2021年3月啟用科技執法，站區一路等路段裝設AI攝影機，全天候不間斷偵測違規停車、違規上下客、攬客等違規，自動擷取影像後由警方舉發。

▲高鐵二樓載客區也有違規上下客違規，半年內開出652件。（圖／記者許權毅翻攝）

烏日分局統計，自去年9月至今年2月，短短6個月內就開出13003張罰單，其中一樓載客區違停3分鐘共12351件，依道交條例第56條第1項4款，處600元至1200元罰鍰；二樓違停上下客開出652件，依道交條例第60條2項3款，處900元至1200元罰鍰。

警方呼籲，最嚴重的違規是一樓載客區違停，民眾務必「人等車」，或是多利用高鐵停車場暫停，以維護高鐵站區交通順暢，民眾也避免傷了荷包。