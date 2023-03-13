挖掘女力經濟開業當老闆　高市社會局推免費創業培力訓練

▲高市社會局推婦女經濟培力方案，鼓勵、訓練婦女朋友創業當老闆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府社會局今年的「婦女經濟培力方案」開始募集創業婦女及非營利團體報名參加，希望支持婦女創造經濟奇蹟，社會局也提供一整年免費實務專家創業實作訓練，一起推動「女力經濟」。

社會局表示，高雄婦女經濟培力方案過去幾年雖然受到新冠疫情衝擊，卻不滅婦女學員們的學習熱情。像是強化善用資源、積極面對市場挑戰，還打造各自品牌形象，創造專屬由婦女建立的「女力市集」、「行動市集」等，年營業額超過200萬元，今年更將方案的創業學習模式大幅升級，從邊學邊做的創業學習模式，提升至女力市集實作中聚焦訓練，讓每位學員的創業學習更具成效，更符合市場需要。

▲高市社會局推婦女經濟培力方案，鼓勵、訓練婦女朋友創業當老闆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

社會局指出，今年的高雄婦女經濟培力方案再度聘請中山企業管理學會的執行團隊格珺企管顧問公司，今年將重點募集徵選 30 位正在創業路上或積極想投入創業的婦女朋友，安排實務專家藉由近身陪伴式的創業輔導模式，建立婦女互助機制，提升學員自我品牌力、經濟自主力，進而改變生活困境及重心，翻轉家庭經濟機會。

▲高市社會局推婦女經濟培力方案，鼓勵、訓練婦女朋友創業當老闆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

「分享暨募攤說明會」將於15日上午9時30分至12時30分於高雄市婦女館演講廳〈高雄市三民區九如一路777號〉，舉行開始募集創業女性及非營利團體報名參加，支持女性朋友創造經濟奇蹟，歡迎有創業興趣女性朋友，大家相揪作伙逗陣來。