　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

垃圾車播「高虹安歌聲」！民眾火大了　竹市府：定點等待時才播

▲新竹市長高虹安與新竹市警局合作，錄製反詐騙歌曲宣導短語，並透過垃圾車播送。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊）

▲新竹市長高虹安與新竹市警局合作，錄製反詐騙歌曲宣導短語，並透過垃圾車播送。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊，下同）

文／中央社

為宣導反詐騙，新竹市警察局邀新竹市長高虹安錄製宣導短語，並透過垃圾車播送，有網友肯定這項新穎作法；也有不少民眾抱怨「不知道是垃圾車來」。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心。」新竹市垃圾車的廣播音樂近期換成高虹安獻唱的樂團五月天歌曲「突然好想你」，在網路引發民眾熱議，有人在臉書（Facebook）留言表示支持並稱讚歌聲好聽，也有網友稱「太自戀了」、「年長者根本不知道垃圾車來了」、「可以做點有意義的市政嗎？」

▲新竹市長高虹安與新竹市警局合作，錄製反詐騙歌曲宣導短語，並透過垃圾車播送。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊）

新竹市政府日前宣布，為提升市民對詐騙的認識、增強防詐免疫力，市府整合市政資源，錄製提醒式短語，與新竹市環保局共同辦理，利用轄內垃圾車出勤時段推播，將反詐意識傳遍全市。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，垃圾車的音檔播放，新竹市並非第一個推行的地方政府，許多縣市也是由縣市首長錄音，並播放於垃圾車音檔中提醒民眾。

▲新竹市長高虹安與新竹市警局合作，錄製反詐騙歌曲宣導短語，並透過垃圾車播送。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局刑事警察大隊）

施淑婷表示，新竹市反詐騙宣導音檔是在每個星期日定時、定點的垃圾清運路線，且是垃圾車於定點等待民眾時播放，垃圾車行進中依舊是播放「少女的祈禱」。

新竹市警察局長張素菱表示，現代人生活步調快，部分市民難有時間了解反詐騙宣導資訊，因此藉由賣場、垃圾車或廟宇播放音檔，宣導「反詐資訊」。

ET快訊
正妹看球一舉手「裡面沒穿」　2小時被瘋傳！本尊回17字
張育成獲選A組「最有價值球員」！
義大利、古巴攜手晉級　台灣下屆恐從資格賽打起
溫度崩落！　一圖看一周天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

垃圾車播「高虹安歌聲」！民眾火大了　竹市府：定點等待時才播

蔡英文回應「全球缺藥」　製藥產業要多投資獎勵、政院已完整檢討

六都市長最新好感度出爐！陳其邁奪第二名　冠軍是他

民進黨總統初選登記13日開跑　賴清德最快3／17出線

二膽失聯兵「欠債陷感情糾紛」游到大陸？　陳玉珍3點澄清

侯友宜、蔣萬安為HBL對賭！　誰的城市球隊贏了請吃buffet

科索沃國會訪團3／11抵台　將見蔡英文、顧立雄

朱立倫喊做球給黨籍總統候選人　侯友宜：同心齊力一起打拚

謝謝台灣英雄！　游錫堃讚「這幕」最振奮：汗水淚水成就精彩

快訊／中華隊前進東京夢碎　蔡英文說話了　

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

鳳梨被封「護國冥燈」！網跪求買古巴　春風近拍林襄遭女助理嗆：好噁心XD

久沒回老家竟滿滿都草！厚到捲一綑家人玩障礙跳

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

垃圾車播「高虹安歌聲」！民眾火大了　竹市府：定點等待時才播

蔡英文回應「全球缺藥」　製藥產業要多投資獎勵、政院已完整檢討

六都市長最新好感度出爐！陳其邁奪第二名　冠軍是他

民進黨總統初選登記13日開跑　賴清德最快3／17出線

二膽失聯兵「欠債陷感情糾紛」游到大陸？　陳玉珍3點澄清

侯友宜、蔣萬安為HBL對賭！　誰的城市球隊贏了請吃buffet

科索沃國會訪團3／11抵台　將見蔡英文、顧立雄

朱立倫喊做球給黨籍總統候選人　侯友宜：同心齊力一起打拚

謝謝台灣英雄！　游錫堃讚「這幕」最振奮：汗水淚水成就精彩

快訊／中華隊前進東京夢碎　蔡英文說話了　

YTR砸15萬下注中華隊經典賽！　連3天結果揭曉「後悔了」

垃圾車播「高虹安歌聲」！民眾火大了　竹市府：定點等待時才播

Suzuki「橘紅復古彩繪Jimny」亮相！澳洲推特仕車限量300台

中華隊前進東京夢碎！台灣1人「確定晉級8強」　戲劇性經歷曝

張育成不只繳出瘋狂成績！　啦啦隊女神曝他私下一面：完全被圈粉

22歲妹廁所遭偷拍！桌遊店長「抹布蓋手機」對準馬桶　7受害者喊告

安坑輕軌今天開始收費「最高25元」　乘客不會開車門

《黑暗榮耀》導演霸凌原因掀議！「動手就錯vs.被打活該」兩派戰翻

快訊／台南永康深夜傳工廠火警　消防人員全力搶救

俄中友好無止境？　兩岸維持現狀最符合俄國利益

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

六都市長最新好感度出爐！冠軍是他

金門上兵獲救地點很詭異？陳玉珍曝內幕

蔡英文回應「全球缺藥」　政院已完整檢討

二膽失聯兵為何游到大陸？陳玉珍3點澄清

垃圾車播高虹安歌聲遭怨！竹市府回應了

快訊／中華隊前進東京夢碎　蔡英文說話了　

侯友宜、蔣萬安為HBL對賭！　誰的城市球隊贏了請吃buffet

台北市議員詹為元昨天結婚了　新婚妻陳姿吟為旅遊資深記者

民權大橋改建　內湖5萬用戶免停水2天

金門上兵「游到大陸」？　昔任排長想起林毅夫：被整得很慘

永遠以身為台灣球迷為榮　賴清德憶棒球經典賽最熱血是「這一幕」

總統初選登記13日開跑　賴清德最快3／17出線

2024支持侯友宜還是郭台銘？　宋楚瑜這樣說

科索沃國會訪團3／11抵台　將見蔡英文、顧立雄

更多熱門

相關新聞

12億新竹球場又挖到寶！　草皮長出「這東西」

12億新竹球場又挖到寶！　草皮長出「這東西」

新竹市立棒球場改建後爭議不斷，除了土壤級配和原編列4千萬元排水工程遭刪除等爭議外，有議員會勘球場時還驚見草皮區竟然「長出香菇」，數量至少十多朵，畫面曝光掀起網友譁然。

預算在這裡！　她舉證打臉高虹安：政治操作自取其辱

預算在這裡！　她舉證打臉高虹安：政治操作自取其辱

遭高虹安點名新竹棒球場「有疏失」　吳堂安回應：與事實不符

遭高虹安點名新竹棒球場「有疏失」　吳堂安回應：與事實不符

一天限收2捆…男硬丟「輪胎砸清潔員」

一天限收2捆…男硬丟「輪胎砸清潔員」

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

關鍵字：

新竹市垃圾車高虹安

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

義大利、古巴晉級　台灣資格賽打起？

古巴投手抹油？褲子很髒「抹很兇」

消防員上班結果自家失火　妻兒4人喪命

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

這ATM搶案太荒謬！爸持刀「架住兒子」沒發現

《黑暗榮耀》導演認了霸凌：想當面謝罪！

六都市長最新好感度出爐！冠軍是他

更多

最夯影音

更多
老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面