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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文回應「全球缺藥」　製藥產業要多投資獎勵、政院已完整檢討

▲▼總統蔡英文出席「中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日晚間出席「中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴」時，針對近來缺藥的問題表示，她認為國內製藥產業確實應該要有更多的投資及獎勵，而針對目前全球都出現藥品短缺的情況，行政院和衛福部也做了完整的檢討，來改善國內藥品供應的問題。

蔡英文致詞時，首先針對藥師公會全聯會理事長黃金舜提出的「缺藥問題」進行回應。她認為，國內製藥產業確實應該要有更多的投資及獎勵，而針對目前全球都出現藥品短缺的情況，行政院和衛福部也做了完整的檢討，來改善國內藥品供應的問題。

蔡英文指出，目前衛福部已經先行改善藥品供應公告機制，從以前的「藥品供應資訊平台」升級為「藥品供應通報處理中心」，希望該平台能讓醫院、藥局及診所之間，可以相互流通、支援，即時通報和查詢藥品資訊，政府也可以更迅速反應。

此外，蔡英文也感謝藥師朋友，握在疫情期間協助販售口罩、快篩試劑，以及提供送藥服務。她說，指揮中心已經宣布，如果疫情穩定，從3月20日開始，輕症免通報、免隔離，由5+n改為0+n，取消強制隔離，改採自主健康管理。

蔡英文表示，相信可以減少確診對民眾影響，也能夠減低醫療端的通報負擔。她說，從疫情對全球造成巨大影響，到今天我們逐步回復正常生活，這個過程真的非常不容易，她也再次感謝所有藥師朋友對防疫的努力和付出，「大家真的辛苦了。」

▼總統蔡英文出席「中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴」。（圖／總統府提供）

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