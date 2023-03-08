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一周爆3本土！薛瑞元：猴痘在特殊交友圈傳播　疫調方法要更細膩

▲▼ 薛瑞元。（圖／記者嚴云岑攝）

▲猴痘一周爆3本土！薛瑞元：特殊交友圈傳播，疫調方法要更細膩。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國內短短一周確認3起本土猴痘個案，分佈於三縣市感染源不明。衛福部長薛瑞元今（8）日出席立法院衛環會時表示，已與廠商簽約採購1萬劑猴痘疫苗，但進貨期程還在洽談中。他也表示，對於防堵猴痘疫情有信心，但因這是在「特殊交友圈」傳播的疾病，「所用的方法還要更細膩一點」。

疾管署1日公布國內確認首兩起猴痘個案，分別是新竹縣40多歲男與高雄市20多歲男，2名個案本身沒有出國旅遊史，與先前境外移入猴痘無關，兩人間也沒有共通性，屬於散發病例。昨又公布台北市出現本土猴痘個案，是一名30多歲男性，國內已經累積確認3起本土猴痘，都在不同縣市且個案間無交集，感染源還在調查中。

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薛瑞元表示，猴痘爆出本土疫情雖然需提高警覺，但自己對防疫系統有信心。因為在過去新冠肺炎防疫清零階段，在相關追蹤、匡列、隔離、治療等都做得不錯，但因猴痘與一般傳染病不太一樣，「是在特殊交友圈的傳播」，所以用的方法要更細膩一點。

今日堵訪另有媒體詢問疾管署長莊人祥所言疫苗採購「有苦說不出」，薛瑞元表示，「十分認同」，他坦言，中間有許多訊息都被扭曲了，但因為涉及保密協定，能為自己辯護的空間並不大。他也說明輕症免隔離的上路規劃，雖然目前幼童追加劑僅接種2成多，但還是會依照整體疫情、國人健康和社會經濟復甦通盤檢討，暫時維持3月解封評估。

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關鍵字：

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