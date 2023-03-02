蔡英文臉書首發Reels　濃縮行程製「小英60秒」說明缺藥情況

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文2日晚間於臉書發布Reels短影片「小英60秒」，將平日行程濃縮成60秒精華影片，並針對全球缺藥情況進行解釋，盼能讓民眾用更輕鬆簡易的方式來觀看，更了解總統的行程、談話重點、對政策議題的看法。

蔡英文首度透過臉書發布Reels短影音「小英60秒」，片中針對全球缺藥情況進行說明。蔡英文表示，衛福部正積極調查各項藥品及替代用藥，為確保各地藥品供應穩定，政府也將原先食藥署設立的「藥品供應資訊平台」，提升為衛福部「藥品供應通報處理中心」，讓藥局與醫療機構可以即時通報和查詢藥品資訊，而政府也能更快速反應，並做後續處理。

蔡英文指出，政府將持續與藥廠溝通及協調，而她也要謝謝這陣子所有醫師、藥師以及各通路的協助，一起為人民帶來更健康又安全的生活。該短影音除了針對全球缺藥情況進行解釋，更將蔡英文跑行程的畫面濃縮成60秒精華影片，讓民眾用更輕鬆簡易的方式來觀看，了解總統的行程、談話重點、對政策議題的看法。

豈料，該短影音發出後，有網友在留言區開酸，「短影音不是抖音就不廢嗎？」、「分享給朋友了但都被退件」、「總統今天唸稿的速度有點快」等，引發熱議。