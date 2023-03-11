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陷債務糾紛！住家瓦斯突氣爆　消防員遭氣爆灼傷...女屋主遭法辦

▲桃園市中壢區華勛地區1名女子昨天下午在住家自殘，警消據報趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區華勛地區1名女子昨天下午在住家自殘，警消據報趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局昨（10）日下午接獲報案，中壢區華勛地區1名女子在家中打算自殘，警消據報後趕往救援，發現女子住處堆放瓦斯桶，消防人員小心翼翼準備進入住家時，室內瞬間發生氣爆，女子也跳下樓，導致1名消防人員臉部、後頸處與雙手有10%一至二度灼傷，女子僅臉部受到約1公分一度灼傷，送醫後並無大礙。警方偵訊女子後依公共危險罪嫌移送偵辦。

桃園市消防局指出，昨天下午近4時許接獲報案指稱，中壢華勛地區一處民宅有女子打算自殘，消防局派員前往救援，中壢警方也到場處理，警消人員查出女子身上有傷，屋內還堆放瓦斯桶，消防人員不敢大意，先疏散其他樓層住戶至安全處。

▲桃園市中壢區華勛地區1名女子昨天下午在住家自殘且住家堆放瓦斯桶，警消立即疏散住戶到安全處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區華勛地區1名女子昨天下午在住家自殘且住家堆放瓦斯桶，警消立即疏散住戶到安全處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員準備進入屋內救出女子時，室內擺放的桶裝瓦斯瞬間氣爆，女子則趁機從陽台往樓下跳，消防局1名26歲的商姓消防人員則被氣爆灼傷，造成臉部、後頸處、雙手手指等一至二度燙傷，約佔全身面積約10%，氣爆也讓該住家落地窗玻璃碎裂。

警消人員在1樓鐵皮屋發現女屋主，其中左臉處有1公分大小一度灼傷，送醫治療後並無大礙。據指出，女屋主疑似有債務問題，其親友打電話報警求助，至於真正引發氣爆原因，有待警消進一步調查釐清。

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