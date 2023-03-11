醉移工曬衣場對女同鄉「強吻又襲胸」　竟辯：以為她喜歡我

▲越南籍阮姓移工於2020年8月間某日晚間在楊梅區某工廠員工宿舍，見同鄉女子在曬衣場收衣服，竟趁著酒意對女子強吻、襲胸與摸下體，女子不甘受辱報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍阮姓移工於2020年8月間某日晚間酒後，見員工宿舍曬衣場1名女子收衣服，趁四下無人將女子強拉至角落，強吻嘴唇臉部，再徒手撫摸胸部、下體與身體，正好有其他移工進入曬衣場撞見後阮男才鬆手，女子事後報警提告；桃園地院審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應於判決確定之日起6個月內向公庫支付5萬元，還可上訴。

檢警調查，年約30歲的越南籍阮姓男子，2020年8月22日晚間10時許在楊梅區某工廠員工宿舍內，見1名越南籍女移工在曬衣場收衣服，阮男突起淫念，將女子拉到曬衣場角落，強吻其臉部與嘴唇，再伸手撫摸胸部、下體與身體，以此方式對女子強制猥褻得逞。

正好一名男子進入曬衣場撞見阮男惡行，女子將阮推開，阮男也才鬆手，女子不甘受辱報警處理，楊梅警方受理後報請桃園地檢署偵辦，依妨害性自主案件提起公訴。

桃園地院審理時，阮男辯稱，誤以為女子喜歡他才犯錯，但法官根據目擊證人證述，認定阮男犯行明確，考量他一時失慮且已坦承犯行，非無悔悟之意，認為經此偵審程序教訓，應能知所警愓，信無再犯之虞，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，以1千元折算1日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應於判決確定之日起6個月內，向公庫支付5萬元，還可上訴。