快訊／落網了！彰監受刑人朱漢宗脫逃23小時　永靖家中被逮

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化監獄13日傳出受刑人失聯脫逃事件！29歲受刑人朱漢宗因符合「自主監外作業」，卻利用監外作業時逃脫。警政署事後發布緊急查緝專刊，要求各單位協助查緝。而稍早消息傳出，朱漢宗在逃亡23小時候，在他位於永靖的家中被逮，目前正帶回警局調查。

▲彰化監獄一名受刑人脫逃失聯，23小時後永靖家中被逮。（圖／翻攝刑事警察局）

彰化監獄副典獄長吳瑞寶表示，朱漢宗於13日上午到彰濱1間玻璃工廠作業，但獄方卻在11時05分接獲廠商通報，稱朱漢宗於10時30分去上廁所後就遲遲未歸，經派員查看發現他已不見蹤跡。

▲▼彰化監獄受刑人朱漢宗脫逃畫面。（圖／民眾提供）

監視器畫面拍下，下午1時許朱漢宗出現在距離玻璃工廠5公里外的產業道路口，當時他身穿黑色外套、長褲，悠悠哉哉擺動雙手沿著道路步行，似乎不見脫逃的慌張感。警方根據畫面研判，朱漢宗應是往南方向脫逃，據調查，朱漢宗老家在永靖，也是位於南方，推測有可能要回家，但由於他身無分文，永靖又距離芳苑至少20公里遠，且朱又是慣竊身分，猜測他可能以偷竊香油錢或其他方式搭乘交通工具逃逸。

而就在朱漢宗逃亡的23小時後，警方於他位在永靖的家中將人逮捕，目前正帶回警局調查，而至於詳細案情，仍有待調查釐清。