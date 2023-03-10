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活動遭指「與邪教有關」　台灣攝理教閃電取消北市公演

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》於日前播出，揭露韓國「攝理教」教主鄭明析性侵上百名女信徒，由於台灣也有攝理分會，引發民眾熱議。台灣攝理教、基督教福音宣教會10日在官網發布和平交響樂團聲明，由於活動遭指「與邪教有關」，演連日來多次遭受到匿名民眾言語恐嚇，因不希望暴露於暴力攻擊風險中，決定取消此場音樂會。

國民黨議員徐巧芯7日於節目「國民大會」中表示，攝理教現在在台灣用基督教其他教會名義活動，包括在各個大學裡面吸收更多教友，自己日前向台北市文化局反映，有團體向台北市中山堂租借場地舉辦《CGM和平交響樂團暨合唱團 2023春季公演 Hello World！ 以愛重構》公演，其中一個表演曲目為「鄭明析愛與人生交響詩」，將鄭明析當詩人形容。

徐巧芯表示，他趕緊提醒文化局，這項活動已被外界質疑是否與邪教有關係，倘若有關係，接下來不管是否會引起軒然大波或是審查，甚至若有參加者未來受害，台北市政府作為場地機關，都應該要多注意。

和平交響樂團指出，原訂於112年3月12日於中山堂中正廳演出，《CGM和平交響樂團暨合唱團 2023春季公演 HELLO WORLD音樂會》企劃目的旨在「透過音樂帶領觀眾走過21世紀這最孤獨的數位世紀，找到與世界和平共處的方式」。

和平交響樂團說，然而3月7日某議員未經確認，即指稱本活動「跟邪教有關係」，扭曲本次演出目的，以致本次演出相關人員連日來多次遭受到匿名民眾言語恐嚇，聲稱將以暴制暴於演出當日攻擊會場，負責窗口因之至警局備案。

和平交響樂團表示，不希望任何人有任何暴露於暴力攻擊的可能風險中，雖演出在即，為了保護演出者與觀眾的人身安全，我們不得不忍痛決定取消此場音樂會。對於施加恐嚇者的恣意妄為我們感到恐懼，對於某議員多次發文煽動，無視樂團成員及觀眾的安全之行為我們感到無語和錯愕。試問究竟是誰在這塊土地上讓我們失去了免於恐懼的自由？

和平交響樂團是集結多位專業與熱愛音樂、並擁有相同理念之音樂家們共同成立的團體，我們喜歡音樂，也只想用音樂說話。今日我們的樂音沉默了，選擇用文字發聲。然而至此希望這是第一次也是最後一次，我們這樣開口道出我們的無奈與沉痛，以及文化活動被污名化的悲傷。

對於支持與愛護和平交響樂團的朋友，深感抱歉並致以最衷心的感謝，很遺憾無法與你一同分享這次的音樂作品。未來會繼續努力守護團員和喜愛藝術的你，期待再次樂章響起時，我們能微笑相見。

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