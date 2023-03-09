樑子結上了！徐巧芯槓賴清德　放話喊：要變身賴清德專家

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者劉昌松攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨主席賴清德昨日在中執會上提出「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外，就有中執委於會中點名國民黨台北市議員徐巧芯，認為民進黨就是要跟國民黨區隔，結果引發徐本人不滿，反嗆「自己膛炸還以為在臭人，既然賴清德大膽點名我，我跟他的樑子算是結上了。未來一年我將變身賴清德專家，而且不只研究他，還會研究他身邊的人和新潮流們。」

針對綠營昨天提出的「誠信條款」建議案，徐巧芯9日表示，很多人把賴清德說得很神，但在她看來只是玩一點把戲而已，如果國民黨連賴清德那麼明顯、破綻百出的小動作都無法破解，那就真的太遜了。

徐巧芯開嗆，賴清德有種不要「建議」，直接「禁止」所有帶職參選，那將包括議員、立委、縣市長及副總統，也就是他自己，「笑你不敢」。她痛批，賴清德得到權力後就忘了初衷，以為在臭別人結果是膛炸，因為他就是那位把立委辭掉後選市長，市長辭掉後又當院長的人，「這話由他來講，擺明把人民腦袋當金魚，一點說服力都沒有。」

徐巧芯質疑，賴清德提出的並非誠信條款，而是連藍營都不要的「大局條款」，如果賴清德認為挑戰現任是一種錯誤，那他2019年憑什麼出來挑戰總統蔡英文？他還記得當年被網軍霸凌的那個自己嗎？

至於亦有民進黨中執委在中執會中問「如果要當立委，為什麼還要選議員？如果要當總統，為什麼還要選市長？」徐巧芯指出，大家都知道賴清德從頭到尾都以總統為目標，既然如此那他為什麼要選副總統？另外，民進黨超過20席現任立委都是由議員轉戰，賴清德要不要用同樣的標準檢視自己人？有沒有批評過他們半句？

徐巧芯更放話稱，「既然賴清德大膽點名我，我跟他的樑子算是結上了。未來一年我會變身賴清德專家，而且不只研究他，還會研究他身邊的人和新潮流們。」