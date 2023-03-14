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基隆市府重大政策與議題民調　行人友善、乾淨家園近9成支持

▲基隆市府公布重大政策與議題民調。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府公布重大政策與議題民調。基隆市府發言人余治明（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市府發言人余治明昨（13日）主持市府重大政策與議題民調，逐次說明針對市府近期推動「行人友善」、「乾淨家園」二大重點政策，「基隆捷運」、「四接外木山」兩大議題，公開民調數據，他強調，市府將作為施政參考，積極推動市政與各項議題，替基隆市民謀求最大的福祉。

余治明指出，市府推動路口「行人友善」政策，民調結果顯示，知道很滿意的比例32.4%，知道還算滿意31.5%；知道有點不滿意4.5%，知道很不滿意3.3%；知道無意見4.7%，不知道佔23.6%。余治明補充，在知道此政策的民眾中，有明確表達支持為89.19%，不支持為10.81%

▲基隆市府公布重大政策與議題民調。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「基隆捷運」地方負擔上漲53億元的議題，非常不合理的比例36.2%，有點不合理15.3%，合計佔51.5%。

其次，推動「乾淨家園」加強取締與加重處罰，知道很滿意的比例17.4%，知道還算滿意18.9%；知道有點不滿意2%，知道很不滿意1.2%；知道無意見2%，不知道58.5%。余治明說明，在知道此政策的民眾中，排除無意見的統計，支持此政策為91.71%，不支持為8.29%

而在「基隆捷運」地方負擔上漲53億元的議題上，余治明指出，民調結果認為非常不合理的比例36.2%，有點不合理15.3%，合計佔51.5%，認為還算合理17.3%，很合理2.6%，合計達19.9%，另外有28.6%未明確回答。在明確表態的民眾中，72.13%表達不合理，27.83%認為合理。

▲基隆市府公布重大政策與議題民調。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲調查對象為基隆市七區，年滿20歲以上市民，共訪問1070人。

余治明補充說明，希望交通部能夠正視此份民調結果，充分尊重基隆民眾對於地方負擔的看法，並在3月17日共同探討，促成這項建設。

此外，當民眾被問到，是否贊成市府協助民間團體提出「四接公民投票」，很贊成比例24.9%，還算贊成35.3%，支持度合計達60.2%；有點不贊成9.8%，很不贊成7.8%，合計達17.6%；未明確回答22.2%。明確表達態度的民眾中，有77.83%的人表示支持、22.62%則是不支持。

余治明表示，這項調查由市府委託畢肯市場研究公司進行，調查時間在今年3月6日到7日，針對市府重大政策與議題進行民調，以電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行電話調查，採等比分層隨機抽樣方式，調查對象為基隆市七區，年滿20歲以上市民，共訪問1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負2.99個百分點。

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