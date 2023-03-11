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台灣難洗刷「行人地獄」惡名　網紅Cheap實測片揭原因：警察沒在抓

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市長謝國樑宣告3月1日起啟動「行人友善」大執法，嚴格取締未禮讓行人的汽機車。不過，長期關注交通議題的百萬網紅「Cheap」9日貼出影片，稱警察就在一旁執勤，卻未落實執法，而是眼睜睜看著許多汽機車不禮讓行人，由此可見「為什麼台灣洗刷不了行人地獄的惡名」。

Cheap在臉書發文喊話，「謝國樑市長您力推『行人友善』政策，3月1日正式展開嚴正執法，我們都很期待，但您知道，您底下的警察都沒在抓嗎？」

影片中可見，包含轎車、郵務車、小貨車及機車在內，短短5分鐘內就有近10輛車搶先行人穿越斑馬線，但警察就站在路口不遠處，眼見行人受阻、被迫避讓轉彎車，卻視若無睹，直到最後才攔下一名機車騎士。

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Cheap批評，平時抓機車沒待轉，一次就出動8組警察，一個都跑不掉，如今抓不禮讓行人就這？不落實執法，行人地獄仍會持續，「台灣人的尿性就是這樣，我敢保證只要落實執法，不出半年，台灣駕駛素質堪比日本。問題是，你們這些執政者都在幹嘛？只會修法以勸導代替開罰？」

▲▼台灣難洗刷「行人地獄」惡名　網紅Cheap實測片揭原因：警察沒在抓。（圖／Cheap授權提供）

▲▼Cheap實測片直擊，發現多輛汽機車不禮讓行人，但不遠處的警察卻視若無睹。（圖／Cheap授權提供）

▲▼台灣難洗刷「行人地獄」惡名　網紅Cheap實測片揭原因：警察沒在抓。（圖／Cheap授權提供）

基隆市警察局第一分局延平街派出所所長傅雄麟留言回應，影片中的路口是仁愛區愛三、仁一路口，自1月20日執行「行人友善」專案工作以來，已取締告發（含勸導）機車236件、汽車66件，所以該路口事故較同期減少10件，初步已見成效。

傅雄麟表示，警方執法全程架設攝影機蒐證，以兼顧程序及員警執勤安全，考量部分違規車輛車速較快、攔停不易，恐發生後車追撞等，所以針對當場不能或不宜攔停舉發者，後續將依《道路交通處罰條例》第7-2條於蒐證後逕行舉發。

對此，Cheap回應，首先感謝警方執行「行人友善」專案，但依所長提供的取締數來看，從1月20日算到3月1日，總計40天，平均一天只取締汽車1.65件、機車5.9件，「請您看一下我的影片，短短5分鐘，在警察的眼皮子下，就幾台汽機車沒有禮讓行人？結果您們警方，一天還含勸導在內，汽車抓兩台不到，您覺得合理嗎？」

▼轄區派出所回應攔停不易，後續將依錄影舉發，但Cheap質疑取締數不合理。（圖／Cheap授權提供）

▲▼台灣難洗刷「行人地獄」惡名　網紅Cheap實測片揭原因：警察沒在抓。（圖／Cheap授權提供）

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