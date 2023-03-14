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友善行人！基隆13校擁「綠斑馬」　3月底完成市區熱點劃設

▲基隆友善行人13校擁「綠斑馬」 3月底完成市區熱點劃設。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆友善行人13校劃設「綠斑馬」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推動「行人友善」政策二部曲，規劃增設「綠色斑馬線」的綠底行人穿越線，市長謝國樑昨（13日）前往建德國小，視察學童上學通行情形。謝國樑表示，自2023年2月20日記者會上宣佈3月底前，完成每區至少一處小學劃設綠底斑馬線，截至3月10日，已經完成七區13處；因應兒童節活動及郵輪客蒞臨基隆，3月底前加速完成市區熱點綠底斑馬線劃設，各區將以市場周遭人潮眾多的地點為主。

謝國樑強調，「行人友善」型塑友善的行車文化，城市應「以人為本」禮讓行人通行更友善。市府積極在路口執行「行人友善」政策，目的是要讓基隆成為行人友善城市，選擇在校園路口規劃設置綠斑馬，示意行人行走是有優先權的。謝國樑13日前往建德國小視察，向孩子與家長道早安，包括教育處長劉美蘭、交通處長王圳宏、議員林沛祥、秦鉦都到場。

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▲基隆友善行人13校擁「綠斑馬」 3月底完成市區熱點劃設。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「綠色斑馬線」的綠底行人穿越線。

謝國樑指出，全市目前有13處及部分國小路口劃設「綠色斑馬線」，綠色斑馬線協助行人友善通行，無論從視覺到劃設材質改善，清楚標示禮讓用路人，市府推動「行人友善」政策，兩個月以來有了初步成效，但仍有進步的空間，希望在半年內能有更顯著成果。他說，朝向無論警方或科技執法，漸進把「行人友善」型塑成友善行車文化，城市「以人為本」禮讓孩子與長輩通行更加友善。

市府表示，「綠色斑馬線」的綠底行人穿越線，為新式抗滑塗層鋪面，具有高抗滑係數，提供辨識性更高的安全行人環境，不僅有防滑功能，夜晚更有明亮行穿線等效果。原本單調的行穿線大「換裝」，也更具有活力，視覺上賞心悅目，人車走在道路上更為安全。

▲基隆友善行人13校擁「綠斑馬」 3月底完成市區熱點劃設。（圖／記者郭世賢翻攝）

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