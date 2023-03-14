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職場老謀「5星座」公開！小心被算計　第1名不是天蠍

▲工作,職場,面試,。（圖／pexels）

▲同事可以是戰友，也可以是敵人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者崔子柔／綜合報導

在職場上難免會有和同事競爭的情況，最麻煩的就是遇到小人，拼不過就出陰招。清水孟國際塔羅小孟老師指出，這5個星座在競爭時，會用盡各種心機來獲勝。

Top5:雙魚座

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小孟老師分析，雙魚座容易在競爭之中產生心機，當雙魚座被老闆或主管暗示說要與其他同事PK時，心中的競爭黑暗面就會升起，容易對主管或老闆打對手的小報告。

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲小心工作時被小人同事算計。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

Top4：雙子座

雙子座比較會暗藏本事絕不透漏，當大家都在讀書準備期末考時，同學間大家會問讀了沒，這時雙子座會說「沒讀我都不太會」，事實上已經讀很多了，所以考出來的成績總是很好，讓大家認為是天才。

Top3：射手座

射手座的手腕很好，也很會看人，當他們不喜歡一個人的時候，他們會去煽動其他人，這時會有不明事理的人跑去教訓射手座的敵人，因此射手座殺人不用自己動手，可以說是高手中的高手。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲小人同事老謀深算。（示意圖／取自圖庫unsplash）

Top2：天蠍座

天蠍座的心機容易運用在情敵或愛人身上，當天蠍越愛一個人時越會隱藏自己，同時當情敵出現時天蠍可是會調查清楚情敵的背景，甚至還會捉弄情敵，倘若情人外遇時，天蠍座可是會想出很多報復方法來修理負心漢。

Top1：魔羯座

魔羯座在工作上可說是心機第一，他們可以進退得宜掌握人心，當有人想要搞怪時魔羯座會想出方式與招式來對付搞怪的人，同時當有人想對付自己的時候魔羯座很沉得住氣，會讓想對付自己的人付出更大的代價。

※貼心提醒：星座分析僅供參考，請理性判斷勿過度迷信。

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