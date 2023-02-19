高雄男逛街撿到0.5克拉鑽石　在地人傻眼：為什麼我撿不到？

記者吳世龍、柯沛辰／高雄報導

高雄市鳳山區一名盧姓男子17日晚間行經鳳山第二市場金紙鋪，在馬路上撿到一顆0.5克拉的裸鑽，一度以為是水鑽或玻璃鑽，但後來憑藉自身經驗研判可能是鑽石，18日送交鳳崗派出所。警方證實，已依規定受理，呼籲民眾妥善保管貴重物品，若拾獲遺失物也應送至派出所，以免涉法。

盧姓男子18日在臉書社團「鳳山人在地大小事」表示，他3天前走路經過鳳山第二市場時，看到地上有小物件閃閃發光，一度以為是玻璃，所以沒有放在心上。

不過，事隔多天後，他每次經過同一地點，都發現物件躺在原地、閃閃發光，於是17日晚間好奇撿起查看，竟赫見疑似真鑽，讓他不禁笑說「這代表一段婚姻的過程！明天送派出所！讓警察大人處理！」

▲員警親手接過盧男手中的鑽石，似乎有些不可置信，當場反覆端詳。（圖／記者吳世龍翻攝）

盧男表示，他買過人工鋯石，所以可以區別真假，估算這顆鑽石約0.5克拉。許多網友驚訝不已，紛紛留言「為什麼我撿不到？」還有人誇盧男眼力好。不過，也有網友質疑，這可能只是普通的吊飾燈鑲鑽。

至於鑽石是真是假？還是人工水鑽？必須等失主出面，或無人認領，才能送鑑定進一步釐清。

▼盧男表示，他買過人工鋯石，可以憑經驗區別真假，估算這顆鑽石約0.5克拉。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）