這一神物蛋白質比雞蛋高！營養師激推：減肥最讚零嘴

▲近日台灣缺蛋問題引起討論，有營養師建議，可以改吃其他富含蛋白質的食物。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

近日台灣傳出缺蛋的消息，不少民眾排隊買蛋，因此也有賣場祭出限購令。對此，營養師馬鳳吟表示，雖然買不到蛋令人苦惱，但也能用其他富含蛋白質的食物來替代，尤其是營養豐富的毛豆，不僅蛋白質含量超越雞蛋，還有許多營養素，更能用來做多種好吃的料理，建議買不到蛋的民眾可以參考看看。

馬鳳吟在臉書上表示，蛋白質是人體重要的三大營養素之一，擁有的功能都十分重要，不但可以建造、修補組織，還能維持人體酸鹼平衡、水平衡，更能夠幫助營養素運輸，以及構成酵素、激素、抗體等，對人體來說不可或缺，且如果攝取足夠的蛋白質，還有助於減重。

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馬鳳吟提到，依據目前的標準，蛋白質的建議量已往上增加，包含高齡者在內，19歲以上的成年人，建議男性每天攝取70克、女性每天攝取60克的蛋白質，若以體重來計算，則是每公斤攝取1到1.2克的蛋白質，如果正在減重，則是建議攝取每公斤1.5克蛋白質。

馬鳳吟說，足夠的蛋白質能夠增加飽足感、降低對食物的慾望，還能夠穩定血糖，且蛋白質的產熱效應是澱粉的3倍，因此減重絕對不能餓到，必須吃到足量蛋白質、蔬菜才能有好效果。

▲馬鳳吟說，毛豆每100公克的蛋白質含量為13.8克，比雞蛋還要多，因此有「植物之肉」的美譽。（圖／免費圖庫Pixabay）



馬鳳吟也列舉，無論是牛奶、肉類、海鮮、雞、鴨、豬、牛等食材，裡面都富含動物性蛋白質，而豆漿、豆腐、豆花、豆干、毛豆等食材，則富含了植物性蛋白質。

馬鳳吟提到，其中毛豆擁有豐富的蛋白質，每100公克的蛋白質含量為13.8克，甚至比雞蛋還多，也因此擁有「植物之肉」的美譽。此外，毛豆有豐富的膳食纖維，能夠幫助排便、增加飽足感，且還有類黃酮化合物、皂苷及維生素C等抗氧化物，能去除自由基、有效抗氧化。

馬鳳吟說，毛豆除了是減肥期間的好零嘴，同樣也能拿來涼拌、拌炒豆干，或是製作成毛豆炒蝦仁、毛豆炒肉末等菜，無論怎麼變化都十分美味，真的買不到蛋，可以嘗試看看。