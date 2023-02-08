2女憲兵靠北女上士班長「薪水小偷」　賠15萬結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

國防部憲兵營何姓、黃姓女兵因為軍中管理事務與吳姓女上士班長產生糾紛，於是在臉書「靠北長官2020」投稿發文，點名吳女是「薪水小偷」，結果該篇文章被陳姓營長發現並截圖，2人因而挨告。

▲何女、黃女透過臉書匿名投稿罵吳女是「薪水小偷」。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官2020）

判決書中提到，何女、黃女2021年間服役於國防部憲兵營，因為軍中管理事務與吳女產生糾紛，黃女便撰寫一篇文章，指名道姓抱怨吳女，內容包含「請問三不五時說要回家增產報國都沒看到您的資產，爽領國家薪水，請問您是薪水小偷嗎？聽說無線電還不會用呢，行車安全教育也不會呢，請問您是3C小偷嗎？」接著再傳給何女，由何女投稿至臉書「靠北長官2020」。

沒想到文章傳開之後，恰巧被陳姓營長看到，並截圖告知吳女，吳女這才知道此事，憤而向桃園警分局報案。桃園地檢署檢察官複訊時，何女坦承犯行，辯稱是受黃女唆使所為，黃女則否認犯行，檢方偵結依觸犯陸海空軍刑法之公然侮辱上官與加重誹謗等罪嫌，對2人提起公訴。

桃園地院一審時，何女被依加重誹謗罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另外還要提供義務勞務100小時，參加4場法治教育課程；黃女則被依教唆犯加重誹謗罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，同樣緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另外還要提供義務勞務120小時，參加6場法治教育課程。

黃女不滿提出上訴。高等法院認為，黃女在接受警詢及偵訊時否認犯行，直到一審才坦承犯行，考量到她沒有前科，事後也與吳女達成調解並賠償15萬元，最終改判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另外還要提供100小時義務勞務，以及參加4場法治教育課程。