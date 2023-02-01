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女師遭大外割告警贏了！　桃警：尊重判決＋啟動心理諮商輔導

▲非洲鼓女師詹慧玲去年4月在中壢後火車站遭中壢警分局葉姓員警盤查，事後怒告葉員妨害自由，圖為去年7月出庭後受訪畫面。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲非洲鼓女師詹慧玲去年4月在中壢後火車站遭中壢警分局葉姓員警盤查，事後怒告葉員妨害自由，圖為去年7月出庭後受訪畫面。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

非洲鼓女師詹慧玲去年4月在中壢後火車站徒步時被中壢警分局葉姓員警盤查，雙方口角後，葉員以大外割將詹女制服上銬後帶回派出所訊問，雙方事後互提告訴，桃園地院昨（31）日判決葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，分別判處4月與6月有期徒刑。中壢警分局今（1）日回應，尊重司法判決結果，將持續提供葉員相關法律協助並啟動心理諮商輔導工作機制。

這起案件發生於去年4月，擔任非洲鼓老師的詹慧玲，在中壢後火車站遭葉姓員警盤查遭拒，兩人發生爭執，事後更互提告訴，桃園地檢署偵辦後以雙方不起訴處分結案，詹女不服聲請再議，全案由台灣高檢署發回續行偵查，葉員遭檢方依妨害自由罪嫌提起公訴。

桃園地院昨天判決出爐，葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處有期徒刑6月。

▲針對桃園地院宣判葉員犯公務員假借職務上之機會強制等罪案，中壢警方表示尊重司法判決結果。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對桃園地院宣判葉員犯公務員假借職務上之機會強制等罪案，中壢警方表示尊重司法判決結果。（資料照／記者沈繼昌攝）

對於判決結果，中壢警分局今天回應，對於桃園地院判決，警方表達尊重，但為捍衛警方執法尊嚴、保障員警合法執行公權力，以及持續關懷員警於訴訟期間身心狀態，中壢分局後續將持續提供葉員相關法律協助，並啟動員警心理諮商輔導工作機制。未來除賡續精進員警執法技巧，亦要求處理任何案件，務必依法行政、嚴正執法，注意比例原則，以維護警察形象。也呼籲民眾於警方到場處事時應保持理性平和，配合及支持警察執法，共同維護社會秩序與治安穩定共盡心力。

 新聞連結：

快訊／拒盤查遭「大外割+上銬」！女師告警妨害自由　判決出爐

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