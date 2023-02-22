桃園地院有內鬼！採購大型顯示器爆圍標　上市科技女副理也捲入

▲桃園地院資訊室楊姓人員於2020年間承辦近3000萬元大型顯示器採購案，卻洩漏底標予競標廠商。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院資訊室楊姓承辦人於2020年間負責採購近3000萬元大型顯示器標案，楊男卻私下與有意競標陳姓廠商洩漏標案相關細節，陳男找來其他4家公司假投標，最後以低於底價15萬元得標，案發後被檢舉起訴；桃園地院審理時，楊男等人坦承犯行，法官審結依洩密、妨害投標等罪判處楊、陳分別為8月、6月有期徒刑，緩刑2年，向公庫繳付15萬元；4家公司則分別判處10至12萬元不等罰金，本案還可上訴。

桃檢調查，56歲楊姓男子為前桃園地院資訊室承辦人員，2020年間負責採購180台大型顯示器，採購金額近3000萬元，楊男竟在同年12月10日公開招標前，與有意競標44歲陳姓男子見面，並將採購規格、底價與可能競標廠商家數等細節洩漏給陳。

陳男為能順利得標，找來上市科技公司副理40歲的鄭姓女子合謀，找來徐姓女子任負責人的2家公司，加上自己擔任實際負責人的2家公司，總計4家公司參與競標投標，以營造多家業者競標之假象，其中還約定其中3家是「炮灰」。為確保不會有其他廠商競標，陳在開標前傳訊息給負責採購的楊男，獲對方回訊確認「只有4家」，陳獲悉後在LINE群組發送「總共只有四家」、「消息來了」、「都是我們的」等文字訊息告知相關人員。同年月29日，陳男公司以低於底價15萬元的2,995萬元順利得標，其餘3家投標公司則出價均高於底價（3010萬元），桃園地檢署事後接獲檢舉，指揮廉政署偵辦才接露此案。

桃園地院審理時，楊、陳等人均坦承犯行，法官審酌，政府採購法之制訂目的，係在建立公平、公開之政府採購程序，以提升採購效率與功能，被告楊男身為地院資訊室操作員，竟利用職務之便，將此國防以外秘密之消息洩漏予他人，法治觀念顯有不足；另被告陳男、鄭女、徐女等3人為本案詐術妨害投標之行為，已影響政府採購制度之公正性，意圖製造形式上投標家數之假象，實際上已導致投標案缺乏價格、品質之競爭，使政府採購法所期待建立之公平競標制度形同虛設，有害於社會公益，更對公眾形成負面示範。

桃園地院合議庭審結，楊男犯公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，處有期徒刑4月，得易科罰金；又犯公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，應執行有期徒刑8月，緩刑貳年，應於判決確定日起1年內向公庫支付15萬元。

陳姓男子共同犯政府採購法之妨害投標罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。緩刑2年，應於本判決確定之日起1年內向公庫支付15萬元；徐姓女子共同犯政府採購法之妨害投標罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，應於判決確定日起1年內向公庫支付8萬元；鄭姓女子共同犯政府採購法之妨害投標罪，處有期徒刑4月，緩刑2年，應於判決確定之日起1年內向公庫支付10萬元；此外，4家業者則科罰10萬至12萬元不等罰金，本案還可上訴。