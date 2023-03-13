LINE出現「2情況」高機率被盜！官方曝解決方式　付費貼圖也救回

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過LINE聯繫情感、交辦公事，若帳號被盜用，實在很麻煩。LINE官方部落格日前列出3情況，提醒用戶這「極有可能是帳號被盜的前奏」；接著曝光2情況，表示「帳號有很高的機率已經被盜了」；至於被盜用該怎麼辦？LINE也公開處理方式。

LINE官方部落格指出，若遇到以下3種情況，極有可能是帳號被盜的前奏：

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1.當有人藉由各種管道索取認證碼資訊



2.當用戶莫名收到「疑似假裝是LINE官方」的訊息

（如未寫信給LINE，LINE官方客服不會主動發送郵件聯繫，也不會要求用戶提供LINE帳號認證的密碼）



3.當用戶曾下載並安裝非Apple Store或Google Play提供的應用程式

遇到這3種情況時，千萬不要把LINE帳號所設定的電話、密碼、LINE簡訊認證碼給任何人，就算對方熟識也不要給。

▲若出現2情況，LINE高機率已被盜用。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

LINE官方部落格接續指出，若遇到以下2種情況，代表帳號高機率已經被盜用：

1.在沒有重複註冊LINE的前提下，自己無法登入LINE，且一直被登出



2.用戶的LINE帳號擅自發送訊息給朋友

若帳號真的不幸被盜，本人可以趕緊向LINE客服回報，步驟如下：

Step 1：填寫客服「問題反應表」（回報網址點此）



Step 2：完整填寫表單內容（內容越完整，越能幫助客服盡快釐清帳號問題）



Step 3：客服會在24小時內回覆，並回信告知用戶帳號目前的狀況

▲若帳號被盜用，用戶可以趕緊向LINE客服回報。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

LINE官方部落格表示，若客服確認帳號被盜用，會先把原先被盜用的帳號停權，接著引導用戶建立新帳號、請用戶再次來信，客服將協助轉移付費商品至新建立的帳號，如貼圖、表情貼等。

最後，LINE官方部落格也提醒，「請務必謹記LINE帳號所設定的『電話』、『密碼』，與『簡訊認證碼』不能分享給『任何人』，就可大大減少帳號被盜的可能性喔！」