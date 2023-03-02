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主管傳LINE「附上QoQ符號」　他白眼：幹嘛裝可愛！真相臉腫了

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲主管傳LINE要求原PO整理報表，「神秘符號」讓原PO一度氣炸。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人傳訊息會附上符號，避免語氣看起來太嚴肅。不過一名網友怒罵，主管傳LINE要他整理一下報表，其中還冒出「QoQ」的符號，讓原PO再追問「什麼報表？」但主管又回一次符號「QoQ」。對此，原PO翻白眼直呼，「要什麼報表不講，一直傳表情符號裝可愛」，不料結局臉腫了。

一名網友在PTT以「主管傳訊息一直傳表情符號= =」為標題發文抱怨，昨（1）日主管突然LINE訊息來，表示「你幫我撈一下QoQ報表」，當下原PO一頭霧水反問「什麼報表？」結果主管又回「QoQ」，當下讓原PO無言以對。

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對此，原PO忍不住飆罵髒話，「他X的要什麼報表不講，一直傳表情符號裝可愛，遇到這種主管該怎麼教訓他？」

文章曝光後，一票網友胡鬧回應，「= =離職」、「他幹嘛跟你裝可愛啊？」「你的表情符號錯了請修正=-=」、「檢舉他」、「回他 484死媽寶^U^」。

不料真相神展開，一名網友好奇在Google輸入「QoQ+意思」關鍵字來找答案，結果臉腫了，原來QoQ是「Quarter on Quarter」的縮寫，也就是季增率、季營收成長率的意思。由於原PO沒有後續回應，是否依舊還在崗位上，讓網友們繼續卡位求下場。

▼真相神展開。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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QoQ報表主管LINE訊息臉腫

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